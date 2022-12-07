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Formula 1 Haberler

Vettel: "Henüz gelecek planı yapmadım"

Abu Dhabi GP sonrası emekli olan Sebastian Vettel, henüz gelecek planı yapmadığını söylüyor.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vettel: "Henüz gelecek planı yapmadım"
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Sebastian Vettel, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Autosport Ödül Töreni'nde  Gregor Grant Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

Alman pilot 2007 yılından bu yana Formula 1'de yarışıyor ve motor sporlarının en üst sınıfında 4 şampiyonluk ve 53 galibiyet aldı.

Vettel ödülü almanın özel bir şey olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi: "Bu çok özel bir şey."

"Bu benim için bir ödülden fazlası. Bence etkinlik harikaydı. Bu kadar çok insanı tanımak, bu kadar çok insanla çalışmak ve hem pistte hem de pist dışında bu kadar iyi vakit geçirmek ayrıcalıktı."

"Burada özleyeceğim çok şey var, bunun anlamı çok büyük."

Abu Dhabi GP öncesinde Lewis Hamilton, Vettel'in bir gün Formula 1'e döneceğinden emin olduğunu söyledi.

Ancak Vettel, Abu Dhabi GP'nin üzerinden birkaç hafta geçse de henüz gelecek planı yapmış değil.

Sebastian Vettel, Aston Martin, with an engineer

Sebastian Vettel, Aston Martin, with an engineer

Fotoğraf: Glenn Dunbar

"Açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Gelecek için belirli bir planım yok. Pek çok fikrim ve yapmak istediğim pek çok şey var."

"Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Asla asla dememelisiniz ama emekliliği uzun zamandır düşünüyordum ve bana doğru seçim gibi geliyor."

"Henüz hiçbir şey belli olmasa da gelecekte olacakları sabırsızlıkla bekliyorum."

Vettel pist üstünde harika bir performans sergiledi ancak pist dışında yaptığı şeyler de çok ses getirdi. Alman pilota göre çevre gibi konularda sesini yükseltmesi önemliydi.

"İnsanların sizi neyle hatırlayacağını bilmek zor. Ancak hayatınızın bir noktasında sesinizi duyurmanız gereken daha büyük şeyler olduğunun farkına varmanız gerekiyor."

"Çok geniş bir erişim fırsatımız var ve potansiyel olarak pek çok insanın hayatına dokunabilir ve onlara ilham verebiliriz. Bence bu yapılacak en doğru şey."

Vettel, kendisini tekrar padokta görüp göremeyeceğimiz sorusuna ise, "Eminim bir ara etrafa bakmak için geri geleceğim. Bu sporu ve insanları seviyorum."

"Elbette orada olmak ve [yarışa] katılmamak muhtemelen zor ya da tuhaf olacak fakat bence yapacağım."

"Sadece şu an için bilmiyorum çünkü dediğim gibi henüz bir plan yapmadım. Yine de eminim bir noktada orada bir yerde olacağım." cevabını verdi.

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