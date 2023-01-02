Brown: "Piastri dava sürecinde büyük bir olgunluk gösterdi"
Zak Brown, yeni pilotu Oscar Piastri'nin Alpine ile olan dava sürecindeki tutumundan övgüyle bahsetti.
Alpine, Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası Oscar Piastri ile sözleşmesi olduğuna emindi ve kendisini 2023 yarış pilotlarından birisi olarak açıkladı. Ancak Piastri, sosyal medya aracılığıyla bu kararın kendisine danışılmadan alındığını ve 2023'te Alpine için yarışmayacağını açıkladı.
Bunun temel sebebi, Piastri'nin Alpine ile bağlayıcı bir anlaşması olmamasından ötürü arka planda McLaren ile anlaşmasıydı.
Sonunda iki tarafındaki arasındaki anlaşmazlık FIA Sözleşme Tanıma Kurulu (CRB) tarafından ele alındı ve karar McLaren lehine oldu.
Piastri hakkında Speedcafe'e konuşan Zak Brown, yeni pilotuyla övgü dolu sözler söyledi.
Brown sözlerine şöyle başladı: "Kolay bir sezon değil, pek çok zorluk yaşadık."
"Başarılı hafta sonlarımız oldu, Lando Norris'in podyumda olması güzeldi ama öbür yandan Daniel Riccardo ile ciddi sorunlar yaşadık. Onunla istediğimiz düzeyde sonuçlar alamadık ve bu tüm sezon boyunca devam etti."
Zak Brown, CEO, McLaren Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Şimdi, her ne kadar çatışmalar ve dramatik durumlar yaşanmış olsa da, başka bir Avustralyalıyı -Oscar Piastri'yi takıma getirdiğimiz için çok mutluyum. Yaz aylarındaki o yargılamalar sırasında, övgüye değer bir kararlılık gösterdiğini görebiliyordum."
"Henüz 21 yaşında ve kendisine büyük bir fabrika ekibi tarafından sert suçlamalar yöneltildi. Hatta ona dava açacaklarını söylediler. Yine de bu onu yıldırmadı; 21 yaşında gerçek bir cesaret ve azim gösterdi. Şimdi elde ettiği sonuçlarla herkese kendisini göstermeye kararlı olduğunu düşünüyorum."
"Oscar sözlü bir tartışmaya hiç girmedi ancak Otmar çok tatsız ve yanlış ifadelerde bulundu. Buna rağmen Oscar, her şeyi kontrol altında tuttu, odağını ve kararlılığını korudu. Gerçek bir olgunluk gösterdi."
"Bunlar onun hem direksiyon başında hem de kokpit dışında fark edebildiğim yetenekleri."
"Çok hızlı bir sürücü olduğunu da zaten biliyoruz."
"Şimdi Lando ile olduğu gibi onun da takımla bütünleştiğinden emin olmalıyız. Ona tam destek vermeye, gereksiz baskılardan korumaya hazırız çünkü artık çok hızlı bir takım arkadaşı var."
"Fakat Oscar'ın mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağından eminim."
FIA, yeni Formula 1 takımları için ilk adımı attı!
Brawn: "Formula 1'e kapım hep açık"
Son Haberler
Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"
Charles Leclerc, 2022 yılında edindiği tecrübenin de yardımıyla bu yıl şampiyonluk savaşı vermeyi umut ediyor.
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2023 performansları konusunda iyimser hissettiğini söyledi.
Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi
Williams Advanced Engineering'in adı artık WAE Technologies olacak.
Ferrari, iki önemli sponsorunu ve 55 milyon doları kaybetti
RacingNews365'in edindiği bilgiye göre Ferrari, iki önemli ortağıyla yollarını ayırmasının ardından sponsor portföyünde 55 milyon dolarlık bir kayıpla karşı karşıya.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.