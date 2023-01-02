Brown: "Piastri dava sürecinde büyük bir olgunluk gösterdi"

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Alpine, Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası Oscar Piastri ile sözleşmesi olduğuna emindi ve kendisini 2023 yarış pilotlarından birisi olarak açıkladı. Ancak Piastri, sosyal medya aracılığıyla bu kararın kendisine danışılmadan alındığını ve 2023'te Alpine için yarışmayacağını açıkladı.

Bunun temel sebebi, Piastri'nin Alpine ile bağlayıcı bir anlaşması olmamasından ötürü arka planda McLaren ile anlaşmasıydı.

Sonunda iki tarafındaki arasındaki anlaşmazlık FIA Sözleşme Tanıma Kurulu (CRB) tarafından ele alındı ve karar McLaren lehine oldu.

Piastri hakkında Speedcafe'e konuşan Zak Brown, yeni pilotuyla övgü dolu sözler söyledi.

Brown sözlerine şöyle başladı: "Kolay bir sezon değil, pek çok zorluk yaşadık."

"Başarılı hafta sonlarımız oldu, Lando Norris'in podyumda olması güzeldi ama öbür yandan Daniel Riccardo ile ciddi sorunlar yaşadık. Onunla istediğimiz düzeyde sonuçlar alamadık ve bu tüm sezon boyunca devam etti."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Şimdi, her ne kadar çatışmalar ve dramatik durumlar yaşanmış olsa da, başka bir Avustralyalıyı -Oscar Piastri'yi takıma getirdiğimiz için çok mutluyum. Yaz aylarındaki o yargılamalar sırasında, övgüye değer bir kararlılık gösterdiğini görebiliyordum."

"Henüz 21 yaşında ve kendisine büyük bir fabrika ekibi tarafından sert suçlamalar yöneltildi. Hatta ona dava açacaklarını söylediler. Yine de bu onu yıldırmadı; 21 yaşında gerçek bir cesaret ve azim gösterdi. Şimdi elde ettiği sonuçlarla herkese kendisini göstermeye kararlı olduğunu düşünüyorum."

"Oscar sözlü bir tartışmaya hiç girmedi ancak Otmar çok tatsız ve yanlış ifadelerde bulundu. Buna rağmen Oscar, her şeyi kontrol altında tuttu, odağını ve kararlılığını korudu. Gerçek bir olgunluk gösterdi."

"Bunlar onun hem direksiyon başında hem de kokpit dışında fark edebildiğim yetenekleri."

"Çok hızlı bir sürücü olduğunu da zaten biliyoruz."

"Şimdi Lando ile olduğu gibi onun da takımla bütünleştiğinden emin olmalıyız. Ona tam destek vermeye, gereksiz baskılardan korumaya hazırız çünkü artık çok hızlı bir takım arkadaşı var."

"Fakat Oscar'ın mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağından eminim."