Hamilton: "Sorunları çözmek için birçok hafta sonunu feda ettim"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk yarışlarda birçok ayar denemesi yaptığını ve bunun için birçok hafta sonunu feda ettiğini söyledi.
Sezona zorlu bir başlangıç yapan Mercedes, özellikle dalgalanma sorunundan ve bu nedenle düzlüklerde yavaş kalmalarından ciddi anlamda etkilendi ve şampiyonluk savaşından uzak kaldı.
Son yarışlara doğru toparlanmaya başlayan ve gelişim gösteren takım, sezonu Brezilya'da galibiyete ulaşarak kapattı ve gelecek sezondan umutlu.
Lewis Hamilton ise kariyerinin istatistik anlamında en başarısız sezonunu geride bıraktı ve ilk kez ne galibiyet ne de pole pozisyonuna ulaşamadığı bir sezon geçirdi. İngiliz pilot, özellikle ilk yarışlarda aracın gelişimine odaklandığı için de birtakım zorluklar çekti.
Sezonun ardından BBC'ye konuşan Hamilton, Hamilton, neyin işe yaradığını anlamak ve mühendislere geri bildirimde bulunmak için birçok farklı ayar denemek zorunda kaldığını söyledi.
Hamilton, "Kelimenin tam anlamıyla her şeyi denedim, denenebilecek her ayarı denedim. Sezon başındaki durum buydu."
"Elinizden gelenin en iyisini yapma ve her hafta sonu en iyi sonucu alma fikri elbette çok güzel, ancak çoğunlukla sorunları çözmeye odaklandığımı söylemeliyim. Takım için veri toplamak adına birçok seansı feda ettim."
"Amaç, fabrikaya geri döndüğümüzde takımın neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmesiydi; ancak bazı hafta sonları performansım etkilendi." dedi.
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