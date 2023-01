Webber: "F1'de sözleşme süresinden ziyade performans önemli"

Haberi dinle

Formula 1 pilotları her zaman büyük bir baskı altında yarışmak zorunda kalıyor çünkü hem takımın hem de taraftarların beklentisi hep yüksek oluyor.

Kısa süreli sözleşmelerin yarattığı baskı birçok sürücünün muzdarip olduğu bir durum. Mercedes'te bir yıllık sözleşmelerle geçirdiği beş yılın ardından Valtteri Bottas, bunun performansını doğrudan etkilediğini kabul etmişti.

Eski F1 pilotu Mark Webber, sürücülerin bazen işleriyle ilgili belirsizliğin kendilerini rahatsız etmiyormuş gibi davrandığını fakat durumun böyle olmadığını söyledi.

Performance Hackers podcast'ine konuk olan Webber, "Görünüş aldatıcı olabilir. Bence çok fazla blöf var."

"Yine de ben, yarıştığım dönemde her zaman her şeyin yoluna gireceği düşüncesiyle hareket etmeye çalıştım. Her gün her şeyinizi vermek gerekiyor."

Mark Webber, Red Bull Racing Fotoğraf: XPB Images

"Her gün %100'ünüzü verirseniz, kâğıt üstünde beş yıllık bir sözleşmeniz olduğu yazsa ne değişir?"

"Bu sizin performansınızla ilgili neyi değiştirir? Hiçbir şeyi. Kronometre benim beş yıllık mı yoksa beş aylık mı sözleşmem olduğunu bilmez."

"İlk kontratım iki yarış içindi ve üç haftalıktı. Bu çok acımasızcaydı. Buna karşı bir şey yapamazdım, peki ne yapmam gerekiyordu? Sonuçta ben yapamazsam, başka biri bu şansı yakalayabilirdi."

"Bundan olumlu şeyler çıkarmaya çalıştım. Başarılı olmak ve yüksek seviyede performans göstermek için harika bir fırsat olarak gördüm."

"Bu yüzden anlaşmanın uzunluğuyla ilgilenmedim. Evet, fazladan bir güven sağlardı ama spor salonuna neden gittiğimi ve neden diyet yaptığımı değiştirmezdi."

"Bunlar bir profesyonel için normal olması gereken şeyler. Çok fazla güvenle hareket ederseniz, bazen performans tersine döner."

"Bu konuda dikkatli olmalısınız." dedi.

Webber, Red Bull'da yarıştığı dönemlerde bile hep tek yıllık anlaşmalara sahipti ve her yıl koltuğu için pek çok sürücünün adı geçiyordu.