Webber: "F1'de sözleşme süresinden ziyade performans önemli"
Formula 1 pilotları genellikle harika bir hayatları varmış gibi davransa da, Mark Webber sözleşmelerdeki belirsizliğin pilotlara çok şey kaybettirdiğini düşünüyor.
Formula 1 pilotları her zaman büyük bir baskı altında yarışmak zorunda kalıyor çünkü hem takımın hem de taraftarların beklentisi hep yüksek oluyor.
Kısa süreli sözleşmelerin yarattığı baskı birçok sürücünün muzdarip olduğu bir durum. Mercedes'te bir yıllık sözleşmelerle geçirdiği beş yılın ardından Valtteri Bottas, bunun performansını doğrudan etkilediğini kabul etmişti.
Eski F1 pilotu Mark Webber, sürücülerin bazen işleriyle ilgili belirsizliğin kendilerini rahatsız etmiyormuş gibi davrandığını fakat durumun böyle olmadığını söyledi.
Performance Hackers podcast'ine konuk olan Webber, "Görünüş aldatıcı olabilir. Bence çok fazla blöf var."
"Yine de ben, yarıştığım dönemde her zaman her şeyin yoluna gireceği düşüncesiyle hareket etmeye çalıştım. Her gün her şeyinizi vermek gerekiyor."
Mark Webber, Red Bull Racing
Fotoğraf: XPB Images
"Her gün %100'ünüzü verirseniz, kâğıt üstünde beş yıllık bir sözleşmeniz olduğu yazsa ne değişir?"
"Bu sizin performansınızla ilgili neyi değiştirir? Hiçbir şeyi. Kronometre benim beş yıllık mı yoksa beş aylık mı sözleşmem olduğunu bilmez."
"İlk kontratım iki yarış içindi ve üç haftalıktı. Bu çok acımasızcaydı. Buna karşı bir şey yapamazdım, peki ne yapmam gerekiyordu? Sonuçta ben yapamazsam, başka biri bu şansı yakalayabilirdi."
"Bundan olumlu şeyler çıkarmaya çalıştım. Başarılı olmak ve yüksek seviyede performans göstermek için harika bir fırsat olarak gördüm."
"Bu yüzden anlaşmanın uzunluğuyla ilgilenmedim. Evet, fazladan bir güven sağlardı ama spor salonuna neden gittiğimi ve neden diyet yaptığımı değiştirmezdi."
"Bunlar bir profesyonel için normal olması gereken şeyler. Çok fazla güvenle hareket ederseniz, bazen performans tersine döner."
"Bu konuda dikkatli olmalısınız." dedi.
Webber, Red Bull'da yarıştığı dönemlerde bile hep tek yıllık anlaşmalara sahipti ve her yıl koltuğu için pek çok sürücünün adı geçiyordu.
Alonso: "Şansımız olduğuna inanmasaydım, devam etmezdim"
Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki yarış sayısının artmasından endişe duymuyor
Son Haberler
Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak
Ferrari araç operasyonları şefi Diego Ioverno, pit stoplarda rotasyon sisteminin yeterince iyi işlemediğini, bunun için çalışanları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi.
Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in takımı 'farklı bir seviyeye' taşımasının ardından Fernando Alonso'nun takımı 'daha da ileriye' taşıyacağından emin.
Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, kazanmaya ya da iyi sonuçlar almaya devam ettikleri sürece sporda kalmayı sürdüreceklerini söyledi.
Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"
Frederic Vasseur, 2023 sezonunun başladığı bu aşamada sürücü pazarı hakkında istemiyor: Ferrari takım patronu, iki sürücünün 2024 sonunda sona erecek olan sözleşmelerini yeniden tartışmak için acele etmeyeceğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.