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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Cidde’de harika virajlar var"

Ekleyen:

Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, yeni Cidde Cadde Pisti hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Brawn: "Cidde’de harika virajlar var"

5 Aralıkta, Formula 1 tarihinde ilk defa, Suudi Arabistan Grand Prix’si, şampiyonanın en hızlı pistlerinden biri olduğu iddia edilen Cidde’de yapılacak.

Pistin uzunluğu 6.175 km olacak ve pistte toplam 27 tane viraj olacak. Formula 1'in şefleri, görev Hermann Tilke’nin şirketine verilmeden önce, Google Earth servisi sayesinde keşif yaptılar ve Cidde’nin bir sonraki pistine en uygun yeri bulmak için çalıştılar.

Geçtiğimiz yılın ocak ayında, organizatörler “bölgeyi tanımak için” oraya gittiler.

Formula 1 motor sporları şefi Brawn, “Cidde’nin bu bölgesi öne çıktı çünkü kıyı bölgesinde yer alıyor ve muhteşem panoramik görüntüleri var. Ancak daha önemlisi, ilginç bir pist yaratabiliyoruz."

“Tilke’yle çok yakından çalıştık. Amacımız gerçek bir yarış pisti yaratmaktı, dolambaçlı bir Mickey Mouse pisti değil.”

“90 derece virajlara sahip klasik bir cadde pisti yapmak istemedik. Hızlı bir yapıya sahip olmasını istedik böylece sürücülerin zorluklarla baş edebilme fırsatı olacak, onlar buna bayılıyor. Mücadelenin pist boyunca devam etmesini istiyoruz.”

“Cidde’de, bazı kısımlarında mevcut altyapıları kullandık, ancak şanslıydık ve bazı kısımlarda her şeyi baştan yapabildik. Pistin çevresi boyunca etkileyici kısımlar yaratmaya çalıştık.” dedi.

Formula 1 araç performans departmanı yöneticisi Craig Wilson da şunları ekledi: “Tilke GmbH & Co. tasarımcı olarak seçildiğinde, şirket uzmanlarının teklifleri üzerine konuştuk ve kendi konseptlerimizle karşılaştırdık. Kısa bir süre sonra herkesi tatmin edecek bir çözüm bulduk.”

“Proje üzerine çalışmaya başladığımız zaman, türlü sebeplerden ötürü değişiklikler yapıldı ancak pistin ana özelliklerini etkilememeye çalıştık.”

“En zor şey o kadar dar bir alana, virajların ve çeşitli kurulumların olacağı, hızların fark edeceği bir pist yaratmaktı. Birkaç seçenekle başladık ancak simülasyondan alınan sonuçları analiz eder etmez, düşündüğümüz konseptin en iyisi olduğunu karar verdik.” dedi.

A dignitary on the grid with Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM

A dignitary on the grid with Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brawn’a göre, Formula 1 şu anda bilgisayar simülasyonları sayesinde daha hızlı pistlere çözüm bulabiliyor.

“Modelleme yapabilmek ve performansları daha yeterli şekilde ölçebilmek için birçok cihaz edindik. Cidde pistinin projesi de bundan yararlandı. Katılıyorum, bazılarına benziyor olabilir ancak önemli parametreler üzerine odaklandık.”

“Bir virajın bir piste mükemmel şekilde uyuyor olması onu başka bir piste uydurmaya çalışmamız gerektiği anlamına gelmez. Virajların ve düzlüklerin uzunluğunun birleşimi, pistin farklı bölümlerinin bağlanma bölgeleri çok kritik. Başka pistlerin bölümlerini kopyalayamazsınız, çünkü bunun yeni durumda çalışacağı kesin değildir.”

“Pistte gerçek mücadele yaşanmasını istiyorum. Böylelikle sürücü rakibine yeterince yaklaşabilir ve virajlarda elverişli bölgeleri kullanabilir. Virajların farklı olmasını istiyorum, sürücü iç tarafı seçip, rakibini saf dışı bırakabilir ve bir sonraki virajda onun önüne geçebilir. Bence bu gerçek yarıştır ve gerçek geçiştir.”

“Bu yüzden, geçiş istatistiklerinin ayrımını yaptık. Bunları dönüm noktası olarak tanımlayamayız. Bu faktörlerin hepsi, Cidde’deki pisti tasarlarken hesaba katıldı.”

Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit

Fotoğraf: Formula 1

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Editör Betim Aker

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