Mercedes henüz denge sorununa neden olan şeyi bilmiyor

Mercedes, geçen haftaki üç günlük Bahreyn testinde birkaç aksilik yaşadı ve açılış gününde bir vites kutusu sorunu nedeniyle epey vakit kaybetti.

Ertesi gün Lewis Hamilton, aracın arka tarafının kontrolünü kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü. Sonrasın hem Hamilton'ın hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın sık sık arka tarafla boğuştuğu görüldü. Hatta Hamilton son günde bir spin daha attı.

Üç günlük test boyunca sorunlar devam ederken, Red Bull pilotu Max Verstappen açık ara en iyi isim gibi göründü ve zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

Mercedes'in baş stratejisti James Vowles, ilk testin ardından yayınlanan bir videoda, W12'nin arka tarafıyla ilgili sorunlara neyin neden olduğu konusunda soru işaretleri olduğunu belirtti.

Vowles, "Aracın davranışlarının kötü olduğu ve aksine Red Bull'un, özellikle turun son sektöründe çok dengeli bir araca sahip olduğu oldukça netti."

"Bence bu adil bir yorumdu. Dışarıdan görülebiliyordu ve tur zamanlarının da bunu yansıttığını söyleyebilirim.

"Ancak şimdi bu noktada -yani testin bitiminden sadece 24 saat sonra- herhangi bir cevabımız olmadığını söylememiz gerekiyor. Elimizde büyük miktarda veri mevcut ve şimdi buna neyin neden olduğunu anlamaya çalışmak için uzun bir yolculuğa başlıyoruz." dedi.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Bahreyn'deki hava şartlarının sürücüler için durumu zorlaştırdığını ve kısmen sert rüzgarlarla ilgisi olduğunu belirtti.

Ancak Shovlin, aynı rüzgara maruz kalan bazı rakiplerinin, böyle bir sorunla karşılaşmadığının farkında.

"Rüzgar durumu zorlaştırdı. Rüzgar aracın arka kısmından estiğinde, çok fazla yere basma gücü kaybedersiniz, çünkü havanın hızı önemli ölçüde azalır, bu nedenle rüzgarın arkadan estiği bir çok virajda aracımız buna karşı duyarlıydı."

“Bu pistte lastiklerin aşırı ısınması da oldukça kolay ve kaymaya başladığınız anda yol tutuşu kaybediyorsunuz ve durum daha da kötüleşiyor. Bu yüzden çözülmesi gereken birkaç sorun var.”

"Daha da önemlisi rakiplerimizden bazılarının bizimle aynı sorunları yaşamadığını görebiliyorduk, bu yüzden arka tarafın neden zayıf olduğunu, onu nasıl daha tutarlı ve öngörülebilir hale getirebileceğimizi anlamaya odaklanmalıyız. Şimdi yaptığımız şey bu."

"Umarım hafta sonuna vardığımız zaman sürücüler için o kadar da zor olmaz, çünkü mevcut tur zamanlarını yapmak için çok fazla çabalamak zorunda kalıyorlardı."

Mercedes, Salı günü Bahreyn'de W12 aracı ile bir çekim günü gerçekleştirdi ve önümüzdeki hafta sonu açılış yarışı öncesinde son çekim gününü düzenleyecekler.