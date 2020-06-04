Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Avrupa'daki F1 sezonu dünya şampiyonası olarak sayılabilir"

paylaşım
yorumlar
Brawn: "Avrupa'daki F1 sezonu dünya şampiyonası olarak sayılabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
4 Haz 2020 17:00

Formula 1 Motor Sporları Direktörü Ross Brawn, bu haftanın başında yayınlanan sekiz yarışlık Avrupa takviminin, ekstra yarışlar yapılmasa bile, resmi olarak dünya şampiyonası olarak sayılabileceğini belirtti.

FIA'nın Uluslararası Sportif Kanunları'na göre bir şampiyonanın Dünya Şampiyonası statüsüne girmesi için üç farklı kıtaya seyahat etmesi gerekiyor.

"Dünya" tanımlaması hakkında şunlar söyleniyor: "Kupa, ödül, turnuva veya seri takvimleri, aynı sezon içerisinde en az üç farklı kıtada yarışlar düzenlemelidir. 

Ancak bir FIA kaynağına göre COVID-19 krizi sebebiyle ortaya çıkan beklenmedik durumlar karşısında bu zorunluluğun karşılanması pek mümkün değil."

Motorsport.com'a konuşan Brawn şunları söyledi: "Teoride Avrupa'da yapılan 8 yarış bir dünya şampiyonası olarak tanımlanabilir."

Ancak 6 Eylül'de yapılması planlanan Monza'dan sonra herhangi bir yarış tarihi belirlenmedi ve takımlara, Avrupa'nın dışında yapılacak olan ve yapılması kesin olan yarışların, yıl sonunda yapılacak olan Bahreyn ve Abu Dhabi olduğu söylendi. 

Brawn, sürekli değişen şartlar altında uzak bölgelerde olan yarışları düzenlemenin kolay olmadığını itiraf etti.

Brawn açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bu bir zorluk, ancak Avrupa sezonunu bir araya getirmek de bir zorluktu. İki veya üç hafta önce, bir ay önce, bunu imkansız olarak görüyorduk. Ancak şu anda hiç de fena olmayan bir takvimi bir araya getirdik."

"Bence bu durumun gidişatı neredeyse günlük bir rutinde değişiyor. Genelde daha iyiye gidiyor, ancak bazı ülkeler hâlâ en kötü durumlarını yaşıyorlar."

"Bu yüzden onlara zaman vermeliyiz, ne kadar hızlı bir şekilde düzelebileceklerini görmeliyiz. Meksika, yarış yapmak isteyen ancak pandeminin sancılı döneminde olan ülkelerden bir tanesi."

"Şu anda elimizde olan ekstra zaman ile beraber önemli kararlar vermeliyiz, daha sonrasında bir şeylerin evrimleşmesine izin vereceğiz ve nerede olduğumuza bakacağız."

"Pek çok seçeneğe sahibiz. Bence ortaya iyi bir sezon koyabileceğiz. Bunun şeklinin nasıl olacağını size anlatamam, ancak iyi bir sezon yaratmak için yeterince yarışa sahip olacağız."

Uzak bölge yarışları olarak görülen ve resmi olarak iptal olması beklenen yarışların içinde Azerbaycan, Singapur, Kanada ve Japonya bulunmakta. Diğerlerinin durumu ise pek çok farklı sebep nedeniyle belirsizliğini korumakta. 

En önemli konulardan bir tanesi ise, seyirci geliri olmayan ancak buna rağmen şehri ve ülkeyi tanıtacak olan yönetimlerin, yarış ücreti ödemeye olan istekleri olacak.

Ancak Brawn, kendisinin yapılacağına inandığı yarışların hangileri olduğunu açıklamadı. 

"Eğer bu konuda bir gün emin olursam, bir sonraki gün durum değişiyor çünkü olan pek çok durum var. Bu yüzden herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum."

"Değerlendirilmesi gereken pek çok şey var, ki finansal tarafı da bunun bir parçası. F1 üzerindeki etki ile beraber bizim ve takımların orada yarışmak üzerine yapacağımız masraf da bunu küçük de bir şekilde olsa etkileyecektir. Bu seçimleri yapmamız gerek. An itibariyle karşı karşıya olduğumuz durum bu."

"Bazı insanlar yılın kalanı boyunca her şeyi kapatmamız gerektiğini ve 2021'de tekrardan başlamamız gerektiğini savundu. Bence bu yapılacak kötü bir şey olurdu, bence F1 şu anda yaptığımız şeyin karşısında daha kötü bir konumda olurdu. Tüm bu seçenekleri dengelemeye çalışıyoruz."

Brawn, Eylül'den itibaren uzak noktalardaki yarışların ayarlanmasının öncelikli olduğunu, ancak Avrupa'da farklı noktalarda  - Imola ve Hockenheim gibi yeni yerlerin veya 2020'de kullanılan pistlerin tekrardan kullanılması - yarış yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

"Seçeneklerimiz var, ancak bu seçenekler an itibariyle aradığımız seçenekler değiller. Sadece neler olabileceğine bakıyoruz. Her mantıklı tarafın yaptığı gibi, uzak noktalarda bulunan yarışlarda ve Avrupa içerisinde neler yapılabileceğine bakıyoruz."

"Bu yüzden elimizde seçenekler var ve şanslıyız ki bu alternatiflere sahibiz. An itibariyle A planını takip etmeye çalışıyoruz."

Sonraki haber
McLaren: "Ricciardo, Norris'in gelişimine yardım edecek"

Önceki haber

McLaren: "Ricciardo, Norris'in gelişimine yardım edecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Avrupa'daki F1 sezonu dünya şampiyonası olarak sayılabilir"

33dk
2
Formula 1

McLaren: "Ricciardo, Norris'in gelişimine yardım edecek"

1s
3
Formula 1

Bruce McLaren'ın ölümünün 50. yıl dönümü

4
Formula 1

Mercedes ters grid planını reddetme sebebini açıkladı

5
Formula 1

Sochi, 2020'de iki F1 yarışına ev sahipliği yapabilir

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Brawn: "Avrupa'daki F1 sezonu dünya şampiyonası olarak sayılabilir"
F1

Brawn: "Avrupa'daki F1 sezonu dünya şampiyonası olarak sayılabilir"

McLaren: "Ricciardo, Norris'in gelişimine yardım edecek"
F1

McLaren: "Ricciardo, Norris'in gelişimine yardım edecek"

Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş
F1

Barcelona, ikinci bir yarış daha yapmak istemiş

Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık
F1

Rusya GP organizatörleri, iki yarış fikrine açık

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak
F1

Mercedes, F1'e dönüş öncesi Silverstone'da test yapacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.