Brawn: "Avrupa'daki F1 sezonu dünya şampiyonası olarak sayılabilir"

FIA'nın Uluslararası Sportif Kanunları'na göre bir şampiyonanın Dünya Şampiyonası statüsüne girmesi için üç farklı kıtaya seyahat etmesi gerekiyor.

"Dünya" tanımlaması hakkında şunlar söyleniyor: "Kupa, ödül, turnuva veya seri takvimleri, aynı sezon içerisinde en az üç farklı kıtada yarışlar düzenlemelidir.

Ancak bir FIA kaynağına göre COVID-19 krizi sebebiyle ortaya çıkan beklenmedik durumlar karşısında bu zorunluluğun karşılanması pek mümkün değil."

Motorsport.com'a konuşan Brawn şunları söyledi: "Teoride Avrupa'da yapılan 8 yarış bir dünya şampiyonası olarak tanımlanabilir."

Ancak 6 Eylül'de yapılması planlanan Monza'dan sonra herhangi bir yarış tarihi belirlenmedi ve takımlara, Avrupa'nın dışında yapılacak olan ve yapılması kesin olan yarışların, yıl sonunda yapılacak olan Bahreyn ve Abu Dhabi olduğu söylendi.

Brawn, sürekli değişen şartlar altında uzak bölgelerde olan yarışları düzenlemenin kolay olmadığını itiraf etti.

Brawn açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bu bir zorluk, ancak Avrupa sezonunu bir araya getirmek de bir zorluktu. İki veya üç hafta önce, bir ay önce, bunu imkansız olarak görüyorduk. Ancak şu anda hiç de fena olmayan bir takvimi bir araya getirdik."

"Bence bu durumun gidişatı neredeyse günlük bir rutinde değişiyor. Genelde daha iyiye gidiyor, ancak bazı ülkeler hâlâ en kötü durumlarını yaşıyorlar."

"Bu yüzden onlara zaman vermeliyiz, ne kadar hızlı bir şekilde düzelebileceklerini görmeliyiz. Meksika, yarış yapmak isteyen ancak pandeminin sancılı döneminde olan ülkelerden bir tanesi."

"Şu anda elimizde olan ekstra zaman ile beraber önemli kararlar vermeliyiz, daha sonrasında bir şeylerin evrimleşmesine izin vereceğiz ve nerede olduğumuza bakacağız."

"Pek çok seçeneğe sahibiz. Bence ortaya iyi bir sezon koyabileceğiz. Bunun şeklinin nasıl olacağını size anlatamam, ancak iyi bir sezon yaratmak için yeterince yarışa sahip olacağız."

Uzak bölge yarışları olarak görülen ve resmi olarak iptal olması beklenen yarışların içinde Azerbaycan, Singapur, Kanada ve Japonya bulunmakta. Diğerlerinin durumu ise pek çok farklı sebep nedeniyle belirsizliğini korumakta.

En önemli konulardan bir tanesi ise, seyirci geliri olmayan ancak buna rağmen şehri ve ülkeyi tanıtacak olan yönetimlerin, yarış ücreti ödemeye olan istekleri olacak.

Ancak Brawn, kendisinin yapılacağına inandığı yarışların hangileri olduğunu açıklamadı.

"Eğer bu konuda bir gün emin olursam, bir sonraki gün durum değişiyor çünkü olan pek çok durum var. Bu yüzden herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum."

"Değerlendirilmesi gereken pek çok şey var, ki finansal tarafı da bunun bir parçası. F1 üzerindeki etki ile beraber bizim ve takımların orada yarışmak üzerine yapacağımız masraf da bunu küçük de bir şekilde olsa etkileyecektir. Bu seçimleri yapmamız gerek. An itibariyle karşı karşıya olduğumuz durum bu."

"Bazı insanlar yılın kalanı boyunca her şeyi kapatmamız gerektiğini ve 2021'de tekrardan başlamamız gerektiğini savundu. Bence bu yapılacak kötü bir şey olurdu, bence F1 şu anda yaptığımız şeyin karşısında daha kötü bir konumda olurdu. Tüm bu seçenekleri dengelemeye çalışıyoruz."

Brawn, Eylül'den itibaren uzak noktalardaki yarışların ayarlanmasının öncelikli olduğunu, ancak Avrupa'da farklı noktalarda - Imola ve Hockenheim gibi yeni yerlerin veya 2020'de kullanılan pistlerin tekrardan kullanılması - yarış yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

"Seçeneklerimiz var, ancak bu seçenekler an itibariyle aradığımız seçenekler değiller. Sadece neler olabileceğine bakıyoruz. Her mantıklı tarafın yaptığı gibi, uzak noktalarda bulunan yarışlarda ve Avrupa içerisinde neler yapılabileceğine bakıyoruz."

"Bu yüzden elimizde seçenekler var ve şanslıyız ki bu alternatiflere sahibiz. An itibariyle A planını takip etmeye çalışıyoruz."