Ferrari de yeni sezon öncesi özel bir test yapacak

Mercedes bugün yaptığı açıklamada 2020 sezonunun başlayacağı Avusturya GP öncesinde özel bir test yapacağını duyurmuştu.

Test iki gün sürecek ve 2018 W09 aracıyla gerçekleşecek. Önce Valtteri Bottas, ardından Lewis Hamilton sürüş yapacak.

Şimdi ise Ferrari'nin de test yapacağı ortaya çıktı.

İtalyan ekipten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Motorsport.com'un kaynakları, yeni sezon öncesinde Ferrari'nin yine eski bir F1 aracıyla test yapacağını öğrendi. Bu aracın 2018 SF71H olması bekleniyor.

Testin nerede yapılacağı belirsiz ancak Ferrari'nin sahibi olduğu Fiorano, Mugello veya İtalya GP'ye ev sahipliği yapan Monza'da yapılması bekleniyor.

Teste sadece Charles Leclerc'in değil, Sebastian Vettel'in de katılması bekleniyor. Her iki sürücü de birer gün test yapacak.

Şimdilik testin tarihiyle ilgili bilgi bulunmuyor ancak önümüzdeki iki haftalık süreçte gerçekleşmesi planlanıyor.