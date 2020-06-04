F1 tarihinde bugün: 4 Haziran

1950

1950 İsviçre GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ile 0.7 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta Fangio valf arızasıyla yarış dışı kalınca, Giuseppe Farina zafere ulaştı.

Damalı bayrağı geçerken Luigi Fagioli ile arasında sadece 0.4 saniye vardı. Sadece bu iki pilot 42 turun hepsini tamamladılar.

Louis Rosier ise 1 tur geride üçüncü oldu.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1967

Hollanda GP sıralama turlarında Graham Hill yine farkını ortaya koydu ve Eagle sürücüsü Dan Gurney'in 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta vites kutusuyla henüz 11. turda yarış dışı kaldı.

90 turluk uzun yarışın galibi Lotus'tan Jim Clark'ın olurken, Jack Brabham ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu.

Bu, Ford Cosworth motorunun ilk galibiyetiydi. Ayrıca ilk podyum, ilk pole pozisyonu ve ilk en hızlı tur da bu yarışta geldi.

Slider Liste Podyum: yarış galibi Jim Clark ve Keith Duckworth 1 / 4 Jim Clark, Lotus 49 Ford DFV V8 2 / 4 Fotoğraf: Ford Motor Company Jim Clark 3 / 4 Fotoğraf: Ford Motor Company Jim Clark, Lotus 49. Ford DFV motor 4 / 4 Fotoğraf: Ford Motor Company

1972

Belçika'da yakın geçen sıralama turlarının galibi 1:11.430'luk turuyla Emerson Fittipaldi olurken, Clay Regazzoni ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu.

Fittipaldi ertesi gün 26.6 saniye farkla rahat bir zafer elde etti.

François Cevert ikinci olurken, Hulme üçüncü oldu. Regazzoni ise 57. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Slider Liste Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford in the spare car 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

1978

Mario Andretti, pole pozisyonundan başladığı 1978 İspanya GP'de 19.5 saniye farkla zafere ulaştı. Ronnie Peterson, Lotus'a dubleyi getirirken, Jacques Laffite üçüncü sırada finiş gördü.

Slider Liste Mario Andretti ve yeni Lotus 79 1 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch Patrick Tambay, McLaren M26 Ford 2 / 2 Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

1989

Ayrton Senna, Amerika'daki yarışın sıralama turlarında 34. pole pozisyonunu kazandı ve tüm zamanların en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu eline geçirdi.

Ertesi gün o kadar da şanslı değildi ve 44. turda elektronik sorunuyla yarış dışı kaldı.

Alain Prost 75 turluk uzun yarışı galibiyetle noktalarken, Riccardo Patrese ikinci ve Eddie Cheever üçüncü oldu. Yarışta sadece beş araç finiş görebildi.

Geri kalan 21 aracın tamamı ya sorun yaşadı ya da kaza yaptı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Riccardo Patrese, 3. Eddie Cheever 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/5 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5 3 / 3 Fotoğraf: Sutton Images

2000

2000 Monaco GP sıralama turlarında Michael Schumacher 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışı da lider götüren Schumacher 55. turda süspansiyon sorunuyla yarış dışı kaldı ve liderliğe David Coulthard yükseldi.

Sonrasında liderliği kimseye bırakmadı ve zafere ulaştı. Rubens Barrichello ikinci olurken, Giancarlo Fisichella ise üçüncü oldu. Benetton böylelikle 100. podyumunu yakalamış oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Giancarlo Fisichella, Benetton 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard 2 / 4 Fotoğraf: XPB Images David Coulthard, McLaren MP4/15 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard 4 / 4 Fotoğraf: XPB Images

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