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Formula 1 / Sosyal Medya

F1 tarihinde bugün: 4 Haziran

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F1 tarihinde bugün: 4 Haziran
Ekleyen:
, Editör
4 Haz 2020 14:37

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1950

1950 İsviçre GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ile 0.7 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta Fangio valf arızasıyla yarış dışı kalınca, Giuseppe Farina zafere ulaştı.

Damalı bayrağı geçerken Luigi Fagioli ile arasında sadece 0.4 saniye vardı. Sadece bu iki pilot 42 turun hepsini tamamladılar.

Louis Rosier ise 1 tur geride üçüncü oldu.

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Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1967

Hollanda GP sıralama turlarında Graham Hill yine farkını ortaya koydu ve Eagle sürücüsü Dan Gurney'in 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Ancak yarışta vites kutusuyla henüz 11. turda yarış dışı kaldı.

90 turluk uzun yarışın galibi Lotus'tan Jim Clark'ın olurken, Jack Brabham ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu. 

Bu, Ford Cosworth motorunun ilk galibiyetiydi. Ayrıca ilk podyum, ilk pole pozisyonu ve ilk en hızlı tur da bu yarışta geldi.

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Podyum: yarış galibi Jim Clark ve Keith Duckworth

Podyum: yarış galibi Jim Clark ve Keith Duckworth
1/4

Jim Clark, Lotus 49 Ford DFV V8

Jim Clark, Lotus 49 Ford DFV V8
2/4

Fotoğraf: Ford Motor Company

Jim Clark

Jim Clark
3/4

Fotoğraf: Ford Motor Company

Jim Clark, Lotus 49. Ford DFV motor

Jim Clark, Lotus 49. Ford DFV motor
4/4

Fotoğraf: Ford Motor Company

 

1972

Belçika'da yakın geçen sıralama turlarının galibi 1:11.430'luk turuyla Emerson Fittipaldi olurken, Clay Regazzoni ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu.

Fittipaldi ertesi gün 26.6 saniye farkla rahat bir zafer elde etti.

François Cevert ikinci olurken, Hulme üçüncü oldu. Regazzoni ise 57. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

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Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford in the spare car

Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford in the spare car
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

1978

Mario Andretti, pole pozisyonundan başladığı 1978 İspanya GP'de 19.5 saniye farkla zafere ulaştı. Ronnie Peterson, Lotus'a dubleyi getirirken, Jacques Laffite üçüncü sırada finiş gördü.

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Mario Andretti ve yeni Lotus 79

Mario Andretti ve yeni Lotus 79
1/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Patrick Tambay, McLaren M26 Ford

Patrick Tambay, McLaren M26 Ford
2/2

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

 

 

1989

Ayrton Senna, Amerika'daki yarışın sıralama turlarında 34. pole pozisyonunu kazandı ve tüm zamanların en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu eline geçirdi.

Ertesi gün o kadar da şanslı değildi ve 44. turda elektronik sorunuyla yarış dışı kaldı.

Alain Prost 75 turluk uzun yarışı galibiyetle noktalarken, Riccardo Patrese ikinci ve Eddie Cheever üçüncü oldu. Yarışta sadece beş araç finiş görebildi.

Geri kalan 21 aracın tamamı ya sorun yaşadı ya da kaza yaptı.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Riccardo Patrese, 3. Eddie Cheever

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Riccardo Patrese, 3. Eddie Cheever
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/5

Alain Prost, McLaren MP4/5
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, McLaren MP4/5

Ayrton Senna, McLaren MP4/5
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 

2000

2000 Monaco GP sıralama turlarında Michael Schumacher 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Yarışı da lider götüren Schumacher 55. turda süspansiyon sorunuyla yarış dışı kaldı ve liderliğe David Coulthard yükseldi.

Sonrasında liderliği kimseye bırakmadı ve zafere ulaştı. Rubens Barrichello ikinci olurken, Giancarlo Fisichella ise üçüncü oldu. Benetton böylelikle 100. podyumunu yakalamış oldu.

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Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Giancarlo Fisichella, Benetton

Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Giancarlo Fisichella, Benetton
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard

Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard
2/4

Fotoğraf: XPB Images

David Coulthard, McLaren MP4/15

David Coulthard, McLaren MP4/15
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard

Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard
4/4

Fotoğraf: XPB Images

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Editör İnci Beğen

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