F1 tarihinde bugün: 4 Haziran
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 4 Haziran tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1950
1950 İsviçre GP sıralama turlarında Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo ile 0.7 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Ancak yarışta Fangio valf arızasıyla yarış dışı kalınca, Giuseppe Farina zafere ulaştı.
Damalı bayrağı geçerken Luigi Fagioli ile arasında sadece 0.4 saniye vardı. Sadece bu iki pilot 42 turun hepsini tamamladılar.
Louis Rosier ise 1 tur geride üçüncü oldu.
Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
Fotoğraf: LAT Images
1967
Hollanda GP sıralama turlarında Graham Hill yine farkını ortaya koydu ve Eagle sürücüsü Dan Gurney'in 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Ancak yarışta vites kutusuyla henüz 11. turda yarış dışı kaldı.
90 turluk uzun yarışın galibi Lotus'tan Jim Clark'ın olurken, Jack Brabham ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu.
Bu, Ford Cosworth motorunun ilk galibiyetiydi. Ayrıca ilk podyum, ilk pole pozisyonu ve ilk en hızlı tur da bu yarışta geldi.
Podyum: yarış galibi Jim Clark ve Keith Duckworth
Jim Clark, Lotus 49 Ford DFV V8
Fotoğraf: Ford Motor Company
Jim Clark
Fotoğraf: Ford Motor Company
Jim Clark, Lotus 49. Ford DFV motor
Fotoğraf: Ford Motor Company
1972
Belçika'da yakın geçen sıralama turlarının galibi 1:11.430'luk turuyla Emerson Fittipaldi olurken, Clay Regazzoni ikinci ve Denny Hulme üçüncü oldu.
Fittipaldi ertesi gün 26.6 saniye farkla rahat bir zafer elde etti.
François Cevert ikinci olurken, Hulme üçüncü oldu. Regazzoni ise 57. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford in the spare car
Fotoğraf: LAT Images
1978
Mario Andretti, pole pozisyonundan başladığı 1978 İspanya GP'de 19.5 saniye farkla zafere ulaştı. Ronnie Peterson, Lotus'a dubleyi getirirken, Jacques Laffite üçüncü sırada finiş gördü.
Mario Andretti ve yeni Lotus 79
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Patrick Tambay, McLaren M26 Ford
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
1989
Ayrton Senna, Amerika'daki yarışın sıralama turlarında 34. pole pozisyonunu kazandı ve tüm zamanların en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu eline geçirdi.
Ertesi gün o kadar da şanslı değildi ve 44. turda elektronik sorunuyla yarış dışı kaldı.
Alain Prost 75 turluk uzun yarışı galibiyetle noktalarken, Riccardo Patrese ikinci ve Eddie Cheever üçüncü oldu. Yarışta sadece beş araç finiş görebildi.
Geri kalan 21 aracın tamamı ya sorun yaşadı ya da kaza yaptı.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Riccardo Patrese, 3. Eddie Cheever
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/5
Fotoğraf: LAT Images
Ayrton Senna, McLaren MP4/5
Fotoğraf: Sutton Images
2000
2000 Monaco GP sıralama turlarında Michael Schumacher 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Yarışı da lider götüren Schumacher 55. turda süspansiyon sorunuyla yarış dışı kaldı ve liderliğe David Coulthard yükseldi.
Sonrasında liderliği kimseye bırakmadı ve zafere ulaştı. Rubens Barrichello ikinci olurken, Giancarlo Fisichella ise üçüncü oldu. Benetton böylelikle 100. podyumunu yakalamış oldu.
Podyum: Yarış galibi David Coulthard, McLaren, 2. Rubens Barrichello, Ferrari, 3. Giancarlo Fisichella, Benetton
Fotoğraf: LAT Images
Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard
Fotoğraf: XPB Images
David Coulthard, McLaren MP4/15
Fotoğraf: LAT Images
Pole: Michael Schumacher, 3. David Coulthard
Fotoğraf: XPB Images
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