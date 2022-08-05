Boullier: "Alonso, F1 tarihinin en iyi takım oyuncusu"

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İki dünya şampiyonluğu ve 32 yarış galibiyetine sahip Alonso, Formula 1 tarihinin gördüğü en yetenekli pilotlardan birisi.

Bununla birlikte, 2007 sezonunda McLaren'da yaşadıkları başta olmak üzere, birçok dramanın da merkezinde yer alması nedeniyle en tartışmalı isimler arasında da yer alıyor.

Ancak Alonso'nun ikinci McLaren dönemindeki takım patronlarından Boullier, İspanyol pilotun bu şekilde anılmayı hak etmediğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Boullier, "Neden rahatsız edici bir isim olarak şöhret kazandığı hakkında hiçbir fikrim yok.

"Asla ortalık karıştıran birisi olmadı, gerçek takım ruhuna sahip birisiydi -fakat garajın diğer tarafındaki sürücüye karşı her zaman bunu sergilemezdi."

“1 numara olduğu ve kendisine yardımcı olabilecek, işbirliği yapabilecekleri bir 2 numaraya sahip olduğu ortamlarda daha iyi çalışabiliyor."

"Jenson Button ile birlikteyken, birbirlerini anlayacak ve saygı duyacak kadar zekiydiler. Stoffel'in verdiği geri bildirimleri ise kendi avantajına kullanabiliyordu, dolayısıyla iyi bir ilişki kurdular."

"Eğer takım arkadaşından herhangi bir fayda sağlayamazsa, o kişiyi düşman olarak görmeye başlıyor."

"Yine de onu tüm zamanların en iyi takım oyuncusu olarak görüyorum: O harika bir rakip, kendine odaklansa da etrafındaki herkesi kazanmak istiyor."

Fernando Alonso, McLaren MCL32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso'nun iş etiğinden övgüyle söz eden Boullier, "Fernando her ayrıntıya önem verir. Karavandaki soyunma odasında saklandığını görür ve rahatlamaya çalıştığını düşünebilirsiniz, ancak çoğu zaman çalışıyor."

"Cuma antrenmanından itibaren etrafındaki tüm rakip araçların lastiklerindeki bozulmayı inceliyor ve Pazar günleri hangi rakiplerle savaşacağını, hangileriyle mesafesini koruyacağını tespit ediyor."

"Yarışta seyirci ekranlarından bile fazla ayrıntıyı kafasının içinde değerlendiriyor ve bu bilgiyi avantaj elde etmek için kullanıyor. Stratejik düzeyde inanılmaz derecede güçlü."

"Aracın tüm teknik yönlerini anlayan sürücülerden biri. O bir mühendis değil, ancak sistemlerin nasıl çalıştığını anlıyor ve onları yeniden tasarlamaya çalışmadan nasıl daha iyi çalışabilecekleri konusunda tavsiyeler veriyor; bu da küçük ama önemli farklar yaratıyor." dedi.