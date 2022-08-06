Bleekemolen: "Ferrari bu şekilde asla şampiyon olamaz"

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Ferrari’nin yarış strateji şefi Inaki Rueda, Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda yine oldukça eleştirilen bir strateji izlemiş ve izleyici ile yorumculardan büyük tepki almıştı.

Hatta Corriere della Sera gazetecisi Giorgio Terruzzi, yarış sonrasında Binotto'nun, 'yarış stratejilerinden sorumlu kişileri değiştirme' zamanının geldiğini söyledi. Ancak takım içinde değişiklik yapılmasını isteyen tek kişi Terruzzi de değildi.

Ancak Binotto, Ferrari strateji ekibini savundu.

Binotto bu konuda, "Pit duvarında kesinlikle hiçbir şeyin değiştirilmesi gerekmiyor. Diğer takımlar da hata yapıyor, 10 yıldır aynı takım halinde devam ediyorlar, aynı organizasyonu sürdürüyorlar ve sonrasında bir dünya şampiyonluğu kazandılar. Neden her hatadan sonra değişiklik yapılması gerektiğini anlamıyorum." dedi.

Ancak Ferrari içerisinde bu sezon çok fazla hata yapıldı. Charles Leclerc, Monaco, Silverstone ve Macaristan'da strateji hataları nedeniyle çok değerli puanlar kaybetti.

Bleekemolen ise sorunun, karar veren çok fazla kişinin olmasından kaynaklandığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Bleekemolen, "Ferrari’de bir strateji lideri olduğunu düşünmüyorum. İşin içinde çok fazla kişi var fakat bu durumun çözüm bulmaya hiçbir yararı olmuyor. Belki de çok fazla farklı karar çıktığından böyledir."

"Belki de doğru şeyi söyleyen bir kişi var fakat, eğer o kişi 10 farklı fikir duyarsa, verdiği karardan sonra şüphe duymaya başlar. Bu yüzden, bir liderinin olması gerekir."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Foto Colombo Images

“Strateji kurmak o kadar karmaşık değil. Diğerleri farklı lastikler kullandığından, kullanım ile ilgili çok fazla bilgi var.

"Bilgisayarlara ihtiyacınız yok. Tur sürelerine ve neler olduğuna bakın. Bunlar, onların çok sık yaptığı hatalar.’

"Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu şekilde asla dünya şampiyonu olamazsınız."

Ancak Hollandalı yorumcu, geçmişte Carlos Sainz'in yaptığının aksine, Ferrari'nin stratejisiyle aynı fikirde olmadığında takıma karşı çıkmayan Leclerc'in de Pazar günkü kötü gidişin suçluluğunun bir kısmını taşıdığını düşünüyor.

Yarıştan sonra konuşan 24 yaşındaki sürücü, ikinci orta lastik setinin iyi gittiğini ve 18 turdan daha uzun süre devam etmek istediğini ancak Ferrari'nin kendisine pite girmesini ilettiğini söyledi.

Bleekemolen, "Bence fikirlerini daha fazla söylemeli. Verstappen ara sıra çarpıcı şeyler söylüyor. Carlos Sainz da genellikle fikrini söyleme konusunda biraz daha sert."

"Leclerc takımı gerçekten dinliyor ve bu durumda yapılan çok aptalca bir hataydı."

"Alpine sürücülerinin mücadele ettiğini gördüğünüzde düşünmeye başlamalısınız. Lastiklerin sıcaklığını ve yumuşak lastiğin bile çok soğuk olduğunu biliyorsunuz. O zaman sert lastiğe geçiş yapmayı nasıl düşünebilirsiniz?"

“Tabii ki orta lastikle başladılar, bu da işi zorlaştırdı. Bir keresinde başka bir lastikle gitmek zorunda kaldılar. Bence sorun Ferrari'de tam da orada ortaya çıktı. Sadece gerçekten aptalcaydı." dedi.

Leclerc şuan 80 puan geriden Verstappen'i takip ediyor. Takımlar şampiyonasında ise Ferrari, Red Bull'un 97 puan arkasında yer alıyor.

Çeviri: Asya Kalpar