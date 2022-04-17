Bottas'tan etkilenen Alfa Romeo: "Başkaları çılgına dönerdi"

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Alfa Romeo, 2022'de Bottas ve Zhou Guanyu ile birlikte tamamen yeni bir sürücü kadrosuna sahip olan tek takım oldu ve Finli sürücü şu anda, çaylak takım arkadaşının yanında lider konumda.

Alfa Romeo'nun 2021'deki zayıf performansı göz önünde bulundurulursa, Bottas'ın takımın bu yılki rekabetçiliğinden şüphe duyması kolay olurdu. Fakat Zehnder'e göre Bottas'ın yaklaşımı bunun tamamen zıttı oldu.

Zehnder, "Her zaman motive ediyor."

"Çılgına dönecek başka sürücülerimiz de oldu ama Valtteri, 'Arkadaşlar size inanıyorum, bunu başaracağız.' diyor. Sakin bir yapıda ve bu bize çok yardımcı oluyor." dedi.

Takım patronu Fred Vasseur da yeni pilotuna benzer bir övgüde bulundu ve Mercedes'teki baskın gücün Lewis Hamilton olmasına rağmen Bottas'ın temposunun güçlü olduğunu, sadece gücünün zirvesindeki yedi kez dünya şampiyonunun takım arkadaşı olarak talihsizlik yaşadığını söyledi.

Bottas, şampiyonluklar kazanan takımla geçirdiği yıllar göz önünde bulundurulduğunda, Hinwil'e çok fazla bilgi getirdi.

Motorsport-Total'a konuşan Vasseur, "Şaşırmam gerekir mi bilmiyorum ama işini yapıyor."

"Saf performans açısından son yıllarda çok iyi bir iş çıkardı. Her zaman Lewis'ın gölgesindeydi ama bence herkes onun gölgesinde olurdu."

"Takım lideri olabileceğine emindim ve şimdiye kadar harika gidiyor."

"Mercedes'ten son derece fazla bilgiyle geldi ve bu bize çok fazla yardımcı oluyor." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo, 2022 aracında geçtiğimiz yıla kıyasla önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Takım 2021'de son sıradaydı ve sezon boyunca orta gruptan oldukça gerideydi.

Vasseur, takımın formundaki gelişimin, çalışanlarını Red Bull ve Ferrari'nin arkasındaki grupta kalmak için harekete geçirdiğini ve olabilecek her küçük gelişimi aramaya devam ettiklerini söyledi.

Vasseur, "Takımın motivasyonunun bir kısmı kesinlikle sonuçlara bağlı."

"Ancak bu diğer yönde de geçerli. Problemler olunca, işler zorlaşıyor."

"Bunun geçtiğimiz yıla kıyasla iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Artık herkes çok daha motive ve odaklı."

"Her detayın karşılığını vereceğini biliyoruz. Çünkü büyük takımlarla her yarıştığımızda, bu fabrikadaki çalışmalar açısından büyük bir başarı oluyor." dedi.