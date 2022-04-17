Horner, Red Bull Powertrains'e güveniyor

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Honda geçtiğimiz sezonun sonunda spordan ayrılmasına rağmen hala Red Bull'a güç ünitesi sağlamakta. RB18'in motorları Sakura'da bulunan merkezde geliştirildi ve üretildi. Red Bull, böylece motorların donuk olduğu dört yıl boyunca herhangi bir zorluk çekmeden Honda motoru kullanmaya devam edebilecek.

RBPT bölümü, şu anda 2026 sezonu için planlanan, donma kaldırıldığında yeni nesil F1 güç ünitesinin tasarımını ve üretimini devralacak.

Horner'a göre, yeni tesis üzerindeki çalışmalar planlanacak ve personelin departman binasına taşınması yakın.

Avustralya GP'si hafta sonunda RacingNews365.com'a konuşan Horner, "Kendi hazırlıklarımız hakkında konuşacak, hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz."

"Mayıs ayında yeni tesisimize taşınacağız ve ilk Red Bull motoru yıl sonuna kadar dyno'da çalışacak.

"Çocuklar harika ilerleme kaydediyorlar. Heyecan verici zamanlar ve süper heyecan verici bir proje. Sektörün her köşesinden olağanüstü yetenekleri kadromuza kattık."

"Bu yeni bir sayfa. 2026'ya uzun bir süre varmış gibi görünse de, aslında düşündüğünüzden çok daha yakın!" dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım Honda motoru kullanmaya devam ettiği için Red Bull Powertrains, 2026'dan itibaren 'yeni gelen' bir üretici olarak kabul edilecek.

Bu, onlara yeni motor kurallarının ilk üç senesi boyunca ekstra harcamalar için ödenek de dahil olmak üzere bazı avantajlar sağlayacak.

Avantajlar ayrıca, Mercedes, Ferrari ve Renault gibi mevcut üreticilerin sahip olduklarına kıyasla, dyno testleri için fazladan zaman da içerecek.

Horner, yeni üreticilere yardımcı olmak amacıyla bazı ekstra tavizler verilmesini istediğini söyledi.

"2026'da bizi de yeni üretici statüsüne yerleştirecek yeni motor kuralları, diğer yeni gelecek üreticiler için de oldukça makul.

"Ayrıca yeni üreticileri spora çekmek adına onlara tanınacak ekstra test imkanları, ilk iki yıl için 10 milyon dolar ve üçüncü yıl için 5 milyon dolar ekstra ödenekler de bulunuyor."

"Bence en kısıtlayıcı olan durum bütçe sınırı. Bütçe sınırı geldiğinden beri ekipmanlar için yalnızca 15 milyon dolarlık bir harcamaya izin veriliyor."

"Rakiplerimize baktığınızda -bazı durumlarda motor tarafında 70 yıllık yatırım yapmış olan- önümüzdeki dokuz veya sekiz ay içinde tam olarak çalışır durumda ve donanımlı bir tesise sahip olabileceğinizi düşünmek gerçekçi değil, bence bu el atılması gereken bir şey."