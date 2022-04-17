Krack: "Aston Martin'deki zorluklardan kaçmak kolay olurdu"

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Aston Martin, 2022 sezonunda şimdiye kadar puan alamayan tek takım oldu. Takım, dalgalanma sorununu kontrol etmekte zorlanıyor ve şampiyonada 10. sırada yer alıyor.

Bununla birlikte Sebastian Vettel ve Lance Stroll, Avustralya GP hafta sonunda dörtten fazla kaza yaşadılar ve hasar, takımın gelişme planlarını daha fazla risk altında bıraktı.

Krack, takım genişlediği ve yeni bir fabrikaya taşınmaya hazırlandığı için, işi kabul etmeden önce bile takıma liderlik etmenin zor olacağını anladığını söyledi.

Krack, "Bu pozisyon teklif edildiğinde çok fazla sorum vardı ve cevaplarını aldığımda, bunun büyük bir mücadele olacağını biliyordum."

"Bundan kaçmak kolay olurdu. Bu yüzden bunun kolay olmasını hiçbir zaman beklemedim."

"İlk üç yarışın kolay geçmediğini söylemeliyim. Günün sonunda Formula 1 zor bir yer. Hızlı bir aracınızın olması, hata yapmamanız ve iyi sürücülerinizin olması gerekiyor."

"Şu anda her şey bir arada değil. O noktaya gelmek için çok çalışmalıyız. Sonuçta bunun için bir büyü yok." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, hâlâ takımı öğrendiğini açıkladı. Takım patronunun, sezonun başında program yoğun olduğu için Silverstone'daki merkezlerinde nispeten kısıtlı bir zamanı oldu.

Krack, "Kimin nerede çalıştığını ve ne yaptığını bilmeniz gerekiyor."

"Elbette uzakta olduğunuzda, üç ay fabrikada olmanıza kıyasla daha az fikir ediniyorsunuz."

"Sanırım şimdiye kadar altı veya yedi haftam oldu. Fakat insanlarla konuşmak, nerede olduğumuzu ve neyi geliştirmemiz gerektiğini anlamaya çalışmak için gerekli adımları atmak benim elimde. Söylediğim gibi, ben bahane arayan biri değilim." dedi.

Takım patronu, yeni teknik direktör Dan Fallows'un gelişinin takıma destek olduğunu söyledi.

"Bildiğiniz üzere Dan takıma yeni geldi. Bu yüzden oturmamız ve aracı, performansı ve takımın yapısını nasıl geliştireceğimizi konuşmamız gerekiyor."

"Aracın performansını ve bunu nasıl geliştirmemiz gerektiğini önümüzdeki haftalarda tekrar değerlendirmemiz gerekecek."