Bottas, eski takımı Williams'a geri dönebilir

Stake F1 takımının gelecek sezonki pilot kadrosunun Carlos Sainz ve Nico Hülkenberg'den oluşması bekleniyor. Formula 1'den ayrılmayı düşünmeyen 34 yaşındaki Finlandiyalı pilot, başka bir takıma ait karavanın önünde görüldü.

Bottas 2010 yılından itibaren Williams için yedek pilotluk görevini aldı ve 2013 yılından itibaren takımda tam zamanlı çalışmaya başladı. Williams ile birkaç kez podyuma çıktıktan sonra, 2017 yılında Mercedes'e geçti. En büyük başarılarına orada sahip oldu. 2022'de George Russell, Bottas'ın yerini aldı. Bottas şu anki adıyla F1 Stake takımına geçti.

Valtteri Bottas, Kick Sauber Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Nico Hulkenberg'in daha sonra Audi olacak olan Stake F1 takımında yarışacağının doğrulanması ile birlikte yalnızca bir koltuk boş kaldı. Görünüşe göre Bottas, Audi'nin tercihlerinde yer almıyor. Fin pilot Imola'da Williams'ın misafirhanesinden ayrılırken görüldü.

Autosport'a göre Bottas, Williams takım patronu James Vowles ile 15 dakikalık bir görüşme yaptı. Alexander Albon'un, Williams ile çok yıllı sözleşme imzaladığı daha önce açıklanmıştı. Logan Sargeant'ın yerine ise başka bir pilotun bulunması bekleniyor. Dolayısıyla Valtteri Bottas eski takımına dönebilir.