Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Stroll: "Her şey sınırları zorlamakla ilgili"

Aston Martin pilot ikilisi birinci antrenman seansında yumuşak lastikler kullandı ancak çoğunlukla kendi programlarını uygulamak ve sorun yaşamamak için sakin kaldılar. İkinci antrenmanda ise sorun onları buldu.

Burhan Güneydaş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Monako'da Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Stroll bariyerlere çarptı. Aracını kontrol ettirmek için pite girdi ve hasar ilk göründüğünden daha önemli olduğu için piste geri çıkamadı.

Bunun üzerine Alonso yeteneklerini sergilemeye başladı ve üçüncü sırayı alarak, Aston Martin'in sıralama turlarında iddialı olabileceği düşüncesini akıllara getirdi.

Alonso ilk antrenman seansında 1:12.775s ile altıncı sırada yer alırken, ikinci antrenman seansında ise 1:11.753s ile üçüncü sıraya yerleşti.

Alonso, "Yarınki sıralama turları öncesinde bugün biraz pist zamanı elde etmek iyi oldu. Gece boyunca tüm verilerimizi analiz etmemiz gerekiyor ve sıralamalarda neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lance Stroll ise ilk antrenman seansını 1:112.789 ile yedinci sırada tamamlarken, ikinci antrenman seansını 1:12.062s ile yine yedinci sırada tamamladı.

Stroll, "Bugünkü antrenman seanslarında iyi turlar attık. Dolayısıyla bu akşamı verileri inceleyerek ve öğrendiklerimizi en üst seviyeye çıkararak geçireceğiz."

"Yarınki sıralamaları dört gözle bekliyorum. Monako'da sürüş yapmak her zaman çok eğlenceli. Her şey sınırları zorlamakla ilgili. Her zaman heyecan verici bir yarıştır. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Formula 1
Monako GP
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"
Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"

Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"

Formula 1
Monako GP
Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Formula 1
Monako GP
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"
Fernando Alonso
Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "Sorunları diğer takımlardan daha hızlı çözeceğiz"

Alonso: "Sorunları diğer takımlardan daha hızlı çözeceğiz"

Formula 1
Monako GP
Alonso: "Sorunları diğer takımlardan daha hızlı çözeceğiz"
Alonso, Emilia-Romagna GP'ye pit yolundan başlayacak

Alonso, Emilia-Romagna GP'ye pit yolundan başlayacak

Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso, Emilia-Romagna GP'ye pit yolundan başlayacak
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin güncellemeleri aracı 'sürmesi zor' hale getirmiş

Aston Martin güncellemeleri aracı 'sürmesi zor' hale getirmiş

Formula 1
Emilia Romagna GP
Aston Martin güncellemeleri aracı 'sürmesi zor' hale getirmiş
Aston Martin, gerekli olması halinde WEC 2025'te iki Valkyrie ile yarışmaya açık

Aston Martin, gerekli olması halinde WEC 2025'te iki Valkyrie ile yarışmaya açık

WEC
Aston Martin, gerekli olması halinde WEC 2025'te iki Valkyrie ile yarışmaya açık
Stroll: "Aston Martin'in güncellemeleri, rakiplerini yakalayacak kadar iyi değil"

Stroll: "Aston Martin'in güncellemeleri, rakiplerini yakalayacak kadar iyi değil"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Stroll: "Aston Martin'in güncellemeleri, rakiplerini yakalayacak kadar iyi değil"

Son Haberler

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

F1 Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

F1 Formula 1
Monako GP
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

F1 Formula 1
Monako GP
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye