Stroll: "Her şey sınırları zorlamakla ilgili"

Monako'da Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Stroll bariyerlere çarptı. Aracını kontrol ettirmek için pite girdi ve hasar ilk göründüğünden daha önemli olduğu için piste geri çıkamadı.

Bunun üzerine Alonso yeteneklerini sergilemeye başladı ve üçüncü sırayı alarak, Aston Martin'in sıralama turlarında iddialı olabileceği düşüncesini akıllara getirdi.

Alonso ilk antrenman seansında 1:12.775s ile altıncı sırada yer alırken, ikinci antrenman seansında ise 1:11.753s ile üçüncü sıraya yerleşti.

Alonso, "Yarınki sıralama turları öncesinde bugün biraz pist zamanı elde etmek iyi oldu. Gece boyunca tüm verilerimizi analiz etmemiz gerekiyor ve sıralamalarda neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lance Stroll ise ilk antrenman seansını 1:112.789 ile yedinci sırada tamamlarken, ikinci antrenman seansını 1:12.062s ile yine yedinci sırada tamamladı.

Stroll, "Bugünkü antrenman seanslarında iyi turlar attık. Dolayısıyla bu akşamı verileri inceleyerek ve öğrendiklerimizi en üst seviyeye çıkararak geçireceğiz."

"Yarınki sıralamaları dört gözle bekliyorum. Monako'da sürüş yapmak her zaman çok eğlenceli. Her şey sınırları zorlamakla ilgili. Her zaman heyecan verici bir yarıştır. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.