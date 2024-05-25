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Formula 1 Monako GP

Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Tecrübeli pilot Daniel Ricciardo, Cuma günü Monako'da yapılan antrenman seanslarından sonra, Cumartesi yapılacak olan sıralama turları için ilk 10'da mücadele edebileceklerini umuyor.

Burhan Güneydaş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuma günü Monako'da yapılan ilk antrenman seansında her iki RB pilotu da ilk 10'da yer alarak iyi bir seans geçirdi. Takım, ikinci antrenman seansında ise farklı bir program seçerek yumuşak lastikleri kullanmadı ve bu nedenle her iki pilot da sıralamada aşağı düştüler.

Takımın tecrübeli pilotlarından Daniel Ricciardo ilk antrenman seansını 1:12.901 ile 9. sırada kapatırken, ikinci antrenman seansında 1:12.577 ile 16. sırada yer aldı. Sıralama turlarında ilk 10 için umutlu olduklarını belirten Ricciardo açıklamalarda bulundu.

Ricciardo, "Monako'ya geri döndüğüm için iyi hissediyorum, bu pistte tekrar F1 aracı kullanmak güzel ve eğlenceli. Bugün çıkardığımız işten mutluyum. Elimizde biraz daha hız olduğunu hissediyorum, ve zaman çizelgesi muhtemelen resmin tamamını göstermiyor. Umarım yarın yumuşak lastikler ile ilk 10 içinde mücadele edebiliriz."

"İkinci antrenman seansının sonlarında daha iyi bir ritim yakaladığımı düşünüyorum. Orta lastikle attığım son turdan dolayı mutluyum."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve şimdi mesele ayarları bir araya getirmek."

"Yarını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Heyecanlıyım, çünkü Monako F1 takviminin en havalı günlerinden biri." dedi.

Takımın diğer pilotu Tsunoda ise ilk antrenman seansını 1:12.875 ile 8. sırada tamamlarken, ikinci antrenman seansını 1:12.349 ile 11. sırada tamamladı.

Tsunoda, "Bizim için başka bir olumlu ilk gündü. İlk antrenman seansından itibaren pozitif hissettim."

"Performansı arttırmak için hâlâ geliştirebileceğimiz küçük şeyler var ama antrenmanlar zaten bunun için."

"Örneğin, frenleme aşamasında genel olarak gelişebileceğimizi düşünüyorum çünkü orada C5 lastiği ile birkaç kayma yaşadık. Bunun dışında, ısınma iyiydi ve her şey olumlu. Bu yüzden sadece önemli olan şeylerin ince ayarlarını yapıyoruz, özellikle de Monako'da."

"Genel olarak hızım yerinde ve yarın bir adım daha atarak, sıralama turları için performansımı en üst düzeye çıkarmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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