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Formula 1 Emilia Romagna GP
Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP sıralama turları: Verstappen pole pozisyonunda, Norris 2.!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Emilia Romagna GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonunu Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Abdullah Çelik Burhan Güneydaş
Güncel:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, with Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Imola'da gerçekleştirilen Formula 1 hafta sonu, ilk başta tahmin edilenin aksine güneşli ve sıcak şartlar altında devam etti.

Antrenmanlara Ferrari ve McLaren'ın damga vurmasının ardından oldukça yakın geçen sıralamalarda mücadeleye Red Bull da dahil oldu.

Verstappen, çok kötü bir cuma gününün ardından sıralamaların tüm seanslarında en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazandı. Verstappen, 1:14.746'lık derecesiyle Imola'da da pole pozisyonunu kazandı ve bu sezonki sıralamalarda yenilmezliğini sürdürdü. Verstappen ayrıca, art arda 8. pole pozisyonunu kazanması sayesinde bu alanda rekoru elinde bulunduran Ayrton Senna'yı yakalamış oldu.

Son turunda 1:14.820 elde eden McLaren pilotu Oscar Piastri, Verstappen'in 0.074 sn gerisinde ikinci olurken onun hemen arkasında takım arkadaşı Lando Norris yer aldı. McLaren böylece yükselişini sürdürdü ve Imola yarışı öncesinde 2 ve 3. sırayı kazandı. Ancak sıralamalardan sonra Piastri'ye 3 sıra cezası verildi ve böylece

Kendi evinde yarışan Ferrari'de Charles Leclerc, rekabetçi bir hafta sonu geçirse de pole pozisyonunun 0.224 sn gerisinde 4. oldu. Onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti. Piastri cezasıyla 5. sıraya gerilerken Norris ve Ferrari pilotları birer sıra yükseldiler.

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton 6 ve 8. olurken onların arasında çok güçlü bir sıralama geçiren RB'den Yuki Tsunoda yer aldı. Kendi evinde yarışan takımlardan RB, Daniel Ricciardo'nun dokuzunculuğu ile iki araçla birden ilk 10'da yer aldı.

Sıralamalarda son bölüme geçen isimlerden Nico Hulkenberg, derecesini iyileştiremedi ve 10. sırada kaldı.

Emilia-Romagna GP, Pazar günü 16:00'da başlayacak.

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'14.746

 236.432
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.091

1'14.837

 236.145
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.224

1'14.970

 235.726
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.487

1'15.233

 234.902
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.074

1'14.820

 236.198
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.488

1'15.234

 234.899
7 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+0.719

1'15.465

 234.180
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.758

1'15.504

 234.059
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+0.928

1'15.674

 233.533
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.234

1'15.980

 232.592
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.960

1'15.706

 233.434
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.160

1'15.906

 232.819
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.246

1'15.992

 232.556
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.454

1'16.200

 231.921
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.635

1'16.381

 231.371
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.880

1'16.626

 230.631
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+2.088

1'16.834

 230.007
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+2.108

1'16.854

 229.947
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+2.171

1'16.917

 229.759
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

 

  
Tüm sonuçları görüntüle  

3. Seans: Verstappen pole'ü bırakmıyor, Piastri 2.liği alıyor

Hamilton, Hulkenberg ve Russell ilk turları için kullanılmış yumuşak lastikler ile piste çıktı ve üçüncü seansın ilk turu 1:16.308 ile Hulkenberg'den geldi. Ayrıca bu seansta tur zamanlarının epey geliştiğini gördük.

İlk turların ardından 1:14.869 ile Verstappen tekrar zirveye yerleşirken, onun arkasında sıralama Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton ve Hulkenberg şeklindeydi.

Verstappen ikinci turunda derecesesini 1:14.746 ile geliştirdi ve Imola'da ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Verstappen'i McLaren pilotları Piastri ve Norris takip etti. Ferrari ise Leclerc ve Sainz ile birlikte 4. ve 5. pozisyonları aldılar. Sıralamayı oluşturan diğer isimler Russell, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo ve Hulkenberg oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'14.746

   236.432
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.074

1'14.820

 0.074 236.198
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.091

1'14.837

 0.017 236.145
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.224

1'14.970

 0.133 235.726
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.487

1'15.233

 0.263 234.902
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.488

1'15.234

 0.001 234.899
7 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.719

1'15.465

 0.231 234.180
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.758

1'15.504

 0.039 234.059
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 3

+0.928

1'15.674

 0.170 233.533
10 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+1.234

1'15.980

 0.306 232.592
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2. Seans: Verstappen lider, Perez elendi

İkinci seansın ilk turları tamamlandığında lider Leclerc olurken onu Tsunoda ve Verstappen takip etti.
Sıralamalara kadar Ferrari ve McLaren çok güçlülerdi, Red Bull sorun yaşıyordu ancak görünüşe göre Red Bull, bir kez daha Cumartesi günü yapılması gereken şeyi yapmış gibi gözüküyor.

Pilotlar ikinci hakları için piste çıktıktan sonra Verstappen seansı yine lider olarak tamamladı. Leclerc ikinci olurken Tsunoda ise üçüncü oldu.

İkinci seansta elenen isimler Perez, Ocon, Stroll, Albon ve Gasly oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'15.176

   235.080
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.152

1'15.328

 0.152 234.605
3 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 3

+0.182

1'15.358

 0.030 234.512
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.195

1'15.371

 0.013 234.472
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.231

1'15.407

 0.036 234.360
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.336

1'15.512

 0.105 234.034
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.393

1'15.569

 0.057 233.857
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.495

1'15.671

 0.102 233.542
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.501

1'15.677

 0.006 233.524
10 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+0.515

1'15.691

 0.014 233.480
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.530

1'15.706

 0.015 233.434
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.730

1'15.906

 0.200 232.819
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.816

1'15.992

 0.086 232.556
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.024

1'16.200

 0.208 231.921
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.205

1'16.381

 0.181 231.371
Tüm sonuçları görüntüle  

1. Seans: Verstappen sonunda lider, Alonso elendi

Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarında McLaren pilotları sıralama turlarına çok güçlü başladı.
Sıralama turlarının ilk seansında Ferrari pilotları haricinde tüm pilotlar yumuşak lastikleri tercih etti. Ferrari pilotları ise orta hamur lastikleri tercih etti.

İlk zaman turu Ocon tarafından gelirken Ocon'un derecesi 1:16.645 idi ve Hamilton, Stroll, Magnussen ve Hulkenberg onu takip etti. Ayrıca Alonso 2 kere pistten çıktı.

Son şampiyon Verstappen 1:15.762 ile Q1'i zirvede tamamlarken onu 0.061 saniye farkla Leclerc takip etti. Sürpriz bir performans ortaya koyan Hülkenberg ise seansı 3. olarak tamamladı. Son zamanların formda pilotlarından Tsunoda 4. olurken McLaren pilotları Norris ve Piastri ise 5. ve 6. pozisyonları aldılar. Ferrari'den Carlos Sainz ise 7. oldu.

İlk seansın ardından elenen isimler ise Bottas, Sargeant, Zhou, Magnussen ve iki kez pistten çıkan Alonso oldular.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'15.762

   233.262
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.061

1'15.823

 0.061 233.074
3 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 9

+0.079

1'15.841

 0.018 233.019
4 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.132

1'15.894

 0.053 232.856
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7

+0.153

1'15.915

 0.021 232.791
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4

+0.178

1'15.940

 0.025 232.715
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.253

1'16.015

 0.075 232.485
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+0.253

1'16.015

 0.000 232.485
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 6

+0.298

1'16.060

 0.045 232.348
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.345

1'16.107

 0.047 232.204
11 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.599

1'16.361

 0.254 231.432
12 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 4

+0.642

1'16.404

 0.043 231.302
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+0.696

1'16.458

 0.054 231.138
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.762

1'16.524

 0.066 230.939
15 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8

+0.842

1'16.604

 0.080 230.698
16 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.864

1'16.626

 0.022 230.631
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 9

+1.072

1'16.834

 0.208 230.007
18 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 8

+1.092

1'16.854

 0.020 229.947
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 7

+1.155

1'16.917

 0.063 229.759
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 8

 

    
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Abdullah Çelik
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