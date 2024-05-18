Emilia-Romagna GP sıralama turları: Verstappen pole pozisyonunda, Norris 2.!

Imola'da gerçekleştirilen Formula 1 hafta sonu, ilk başta tahmin edilenin aksine güneşli ve sıcak şartlar altında devam etti.

Antrenmanlara Ferrari ve McLaren'ın damga vurmasının ardından oldukça yakın geçen sıralamalarda mücadeleye Red Bull da dahil oldu.

Verstappen, çok kötü bir cuma gününün ardından sıralamaların tüm seanslarında en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazandı. Verstappen, 1:14.746'lık derecesiyle Imola'da da pole pozisyonunu kazandı ve bu sezonki sıralamalarda yenilmezliğini sürdürdü. Verstappen ayrıca, art arda 8. pole pozisyonunu kazanması sayesinde bu alanda rekoru elinde bulunduran Ayrton Senna'yı yakalamış oldu.

Son turunda 1:14.820 elde eden McLaren pilotu Oscar Piastri, Verstappen'in 0.074 sn gerisinde ikinci olurken onun hemen arkasında takım arkadaşı Lando Norris yer aldı. McLaren böylece yükselişini sürdürdü ve Imola yarışı öncesinde 2 ve 3. sırayı kazandı. Ancak sıralamalardan sonra Piastri'ye 3 sıra cezası verildi ve böylece

Kendi evinde yarışan Ferrari'de Charles Leclerc, rekabetçi bir hafta sonu geçirse de pole pozisyonunun 0.224 sn gerisinde 4. oldu. Onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti. Piastri cezasıyla 5. sıraya gerilerken Norris ve Ferrari pilotları birer sıra yükseldiler.

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton 6 ve 8. olurken onların arasında çok güçlü bir sıralama geçiren RB'den Yuki Tsunoda yer aldı. Kendi evinde yarışan takımlardan RB, Daniel Ricciardo'nun dokuzunculuğu ile iki araçla birden ilk 10'da yer aldı.

Sıralamalarda son bölüme geçen isimlerden Nico Hulkenberg, derecesini iyileştiremedi ve 10. sırada kaldı.

Emilia-Romagna GP, Pazar günü 16:00'da başlayacak.

3. Seans: Verstappen pole'ü bırakmıyor, Piastri 2.liği alıyor

Hamilton, Hulkenberg ve Russell ilk turları için kullanılmış yumuşak lastikler ile piste çıktı ve üçüncü seansın ilk turu 1:16.308 ile Hulkenberg'den geldi. Ayrıca bu seansta tur zamanlarının epey geliştiğini gördük.

İlk turların ardından 1:14.869 ile Verstappen tekrar zirveye yerleşirken, onun arkasında sıralama Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton ve Hulkenberg şeklindeydi.

Verstappen ikinci turunda derecesesini 1:14.746 ile geliştirdi ve Imola'da ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Verstappen'i McLaren pilotları Piastri ve Norris takip etti. Ferrari ise Leclerc ve Sainz ile birlikte 4. ve 5. pozisyonları aldılar. Sıralamayı oluşturan diğer isimler Russell, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo ve Hulkenberg oldu.

2. Seans: Verstappen lider, Perez elendi

İkinci seansın ilk turları tamamlandığında lider Leclerc olurken onu Tsunoda ve Verstappen takip etti.

Sıralamalara kadar Ferrari ve McLaren çok güçlülerdi, Red Bull sorun yaşıyordu ancak görünüşe göre Red Bull, bir kez daha Cumartesi günü yapılması gereken şeyi yapmış gibi gözüküyor.

Pilotlar ikinci hakları için piste çıktıktan sonra Verstappen seansı yine lider olarak tamamladı. Leclerc ikinci olurken Tsunoda ise üçüncü oldu.

İkinci seansta elenen isimler Perez, Ocon, Stroll, Albon ve Gasly oldular.

1. Seans: Verstappen sonunda lider, Alonso elendi

Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarında McLaren pilotları sıralama turlarına çok güçlü başladı.

Sıralama turlarının ilk seansında Ferrari pilotları haricinde tüm pilotlar yumuşak lastikleri tercih etti. Ferrari pilotları ise orta hamur lastikleri tercih etti.

İlk zaman turu Ocon tarafından gelirken Ocon'un derecesi 1:16.645 idi ve Hamilton, Stroll, Magnussen ve Hulkenberg onu takip etti. Ayrıca Alonso 2 kere pistten çıktı.

Son şampiyon Verstappen 1:15.762 ile Q1'i zirvede tamamlarken onu 0.061 saniye farkla Leclerc takip etti. Sürpriz bir performans ortaya koyan Hülkenberg ise seansı 3. olarak tamamladı. Son zamanların formda pilotlarından Tsunoda 4. olurken McLaren pilotları Norris ve Piastri ise 5. ve 6. pozisyonları aldılar. Ferrari'den Carlos Sainz ise 7. oldu.

İlk seansın ardından elenen isimler ise Bottas, Sargeant, Zhou, Magnussen ve iki kez pistten çıkan Alonso oldular.