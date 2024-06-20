Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Vasseur'ün "ılımlı" tutumu işe alım sürecinde Ferrari'ye yardım mı ediyor?

Fred Vasseur, Ferrari'nin pilot alım sürecinde daha "cana yakın" tavrının işe alımları kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı konusunda sorgulandı.

Burhan Güneydaş
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fred Vasseur bu iddiayı yorumlamak için kendini çok yetkili görmediğini söylese de, Scuderia'nın 2008 Markalar Şampiyonluğu'ndan bu yana ilk Dünya Şampiyonluğu'nu ararken aktif olarak personel alımı yaptığını açıkladı.

Röportajlarında zaman zaman kahkaha atmasıyla tanınan Vasseur, daha önce de yönetim tarzıyla övgü toplamıştı. Lewis Hamilton'ın gençlik kariyerinde ART Grand Prix'deki ortaklıklarından bu yana onunla yakınlığını sürdürmüştü ve bu durum Hamilton'ın gelecek sezon Ferrari'ye katılması ile devam edecek.

Her yöneticinin kendine has çalışma yöntemleri olsa da, Vasseur bir ekibi yönetirken meslektaşlarıyla kavga etmek istemediğini açıkladı.

Hafta sonu kendisine, bugüne kadar takım patronu olarak görev yaptığı süre boyunca üst düzey isimleri transfer etmekteki başarısında bunun bir rol oynayabileceği ifade edildi.

Gunther Steiner, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari verus Miami Dolpins

Gunther Steiner, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari verus Miami Dolpins

Fotoğraf: Erik Junius

Miami'de rakip takım yöneticilerine kıyasla yönetim tarzı ve bunun önümüzdeki sezon Hamilton takıma katıldığında başarı getirip getirmeyeceği konusu sorulduğunda gülerek cevap veren Vasseur, "Yönetimin arkadaş canlısı olup olmadığı sorusunu şirket çalışanlarına sormanız gerekiyor!"

"Ama hayır, yanlış bir şey için enerji kaybetmek istemiyorum. Bence kendi içimizde yapmamız gereken çok şey var."

"Gelişmemiz, yeni çalışanlarla takviye olmamız, aracı geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzde çok büyük bir iş yükü var ve ben enerjimi, zamanımı ve bütçemi çalışma arkadaşlarımla kavga ederek harcamak istemiyorum. Bu benim yaklaşımım asla değil." dedi.

Buna ek olarak, Mercedes'ten bazı çalışanların Scuderia ile iş görüşmesi yaptığı söylendiğinde kahkaha atarak cevap veren Vasseur, "Tüm takımlardan birçok kişi Maranello'da görüşme yapıyor ve buna Mercedes de dahil." dedi.

Adrian Newey'in adı Red Bull ile ayrılacağının açıklanmasının ardından Ferrari ile defalarca anıldı. Ancak Vasseur tasarım harikası ile iletişime geçip geçmeyeceği konusunda bir cevap vermekten kaçındı.

Dahası, teorik olsa bile Newey'in griddeki herhangi bir takıma katılması durumunda takıma neler katacağı sorulduğunda, Vasseur bu soruya cevap vermedi.

Vasseur, "Bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey yok çünkü söyleyeceğim iki kelimeyi sayfalarca yazabileceğinizi biliyorum" dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ricciardo: ”Kariyerimi Red Bull’da noktalamak istiyorum”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"

Formula 1
Monako GP
Ricciardo: "Zaman tablosu resmin tamamını göstermiyor"
Stroll: "Her şey sınırları zorlamakla ilgili"

Stroll: "Her şey sınırları zorlamakla ilgili"

Formula 1
Monako GP
Stroll: "Her şey sınırları zorlamakla ilgili"
Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"

Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"

Formula 1
Monako GP
Russell: "Yarın ilk beş için mücadele edeceğiz"

Son Haberler

Hamilton'dan taraftarlara çağrı: "Olumsuzluğa değil desteğe ihtiyacımız var"

Hamilton'dan taraftarlara çağrı: "Olumsuzluğa değil desteğe ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton'dan taraftarlara çağrı: "Olumsuzluğa değil desteğe ihtiyacımız var"
Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"

Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"

F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"
Perez: "Neyin yanlış gittiğini anladım"

Perez: "Neyin yanlış gittiğini anladım"

F1 Formula 1
İspanya GP
Perez: "Neyin yanlış gittiğini anladım"
Sainz: "Çok yakında geleceğim konusunda karar vereceğim"

Sainz: "Çok yakında geleceğim konusunda karar vereceğim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Çok yakında geleceğim konusunda karar vereceğim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye