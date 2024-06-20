Vasseur'ün "ılımlı" tutumu işe alım sürecinde Ferrari'ye yardım mı ediyor?

Fred Vasseur bu iddiayı yorumlamak için kendini çok yetkili görmediğini söylese de, Scuderia'nın 2008 Markalar Şampiyonluğu'ndan bu yana ilk Dünya Şampiyonluğu'nu ararken aktif olarak personel alımı yaptığını açıkladı.

Röportajlarında zaman zaman kahkaha atmasıyla tanınan Vasseur, daha önce de yönetim tarzıyla övgü toplamıştı. Lewis Hamilton'ın gençlik kariyerinde ART Grand Prix'deki ortaklıklarından bu yana onunla yakınlığını sürdürmüştü ve bu durum Hamilton'ın gelecek sezon Ferrari'ye katılması ile devam edecek.

Her yöneticinin kendine has çalışma yöntemleri olsa da, Vasseur bir ekibi yönetirken meslektaşlarıyla kavga etmek istemediğini açıkladı.

Hafta sonu kendisine, bugüne kadar takım patronu olarak görev yaptığı süre boyunca üst düzey isimleri transfer etmekteki başarısında bunun bir rol oynayabileceği ifade edildi.

Gunther Steiner, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari verus Miami Dolpins Fotoğraf: Erik Junius

Miami'de rakip takım yöneticilerine kıyasla yönetim tarzı ve bunun önümüzdeki sezon Hamilton takıma katıldığında başarı getirip getirmeyeceği konusu sorulduğunda gülerek cevap veren Vasseur, "Yönetimin arkadaş canlısı olup olmadığı sorusunu şirket çalışanlarına sormanız gerekiyor!"

"Ama hayır, yanlış bir şey için enerji kaybetmek istemiyorum. Bence kendi içimizde yapmamız gereken çok şey var."

"Gelişmemiz, yeni çalışanlarla takviye olmamız, aracı geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzde çok büyük bir iş yükü var ve ben enerjimi, zamanımı ve bütçemi çalışma arkadaşlarımla kavga ederek harcamak istemiyorum. Bu benim yaklaşımım asla değil." dedi.

Buna ek olarak, Mercedes'ten bazı çalışanların Scuderia ile iş görüşmesi yaptığı söylendiğinde kahkaha atarak cevap veren Vasseur, "Tüm takımlardan birçok kişi Maranello'da görüşme yapıyor ve buna Mercedes de dahil." dedi.

Adrian Newey'in adı Red Bull ile ayrılacağının açıklanmasının ardından Ferrari ile defalarca anıldı. Ancak Vasseur tasarım harikası ile iletişime geçip geçmeyeceği konusunda bir cevap vermekten kaçındı.

Dahası, teorik olsa bile Newey'in griddeki herhangi bir takıma katılması durumunda takıma neler katacağı sorulduğunda, Vasseur bu soruya cevap vermedi.

Vasseur, "Bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey yok çünkü söyleyeceğim iki kelimeyi sayfalarca yazabileceğinizi biliyorum" dedi.