Bottas: "Tüm hafta sonu beni sınırlayan bir şeyler vardı"

Valtteri Bottas, Bakü'deki yarışta Mercedes kariyerinin hatta Formula 1 kariyerinin en kötü yarışlarından birisini geçirdi.

Fin pilot, tüm hafta sonu ilk ona girmekte zorlanırken, sıralama turlarında ancak 10. oldu ve yarışta genel anlamda puan mücadelesi vermekte zorlandı.

Yarışı 12. sırada tamamlayan Bottas, yağmur altında yapılan 2020 Türkiye'den bu yana en kötü sonucunu elde etti.

Yarışın ardından konuşan Fin pilot şöyle dedi: "Yarıştaki hissiyat sıralama turlarındakiyle aynıydı. Neden bu kadar yavaş olduğumu anlamıyorum ve neler olduğunu bilmiyorum."

"Doğruyu söylemek gerekirse tüm hafta sonu aynı şey vardı. Cuma ve cumartesi günü de hissiyat benzerdi. Beni sınırlayan bir şey olduğunu hissediyorum ve daha hızlı gidemiyorum."

"Yarışın ilk bölümde öndekilere ayak uydurmak çok zordu ve ardından Aston martin sürücülerinden biri beni geçti. Ona ayak uyduramadım. Bunlar gerçekten çok garip şeyler."

"Bu pistte her zaman hızlıydım ve nasıl hızlı olacağımı biliyorum. Fakat bir şekilde hızlı gidemiyorum ve bunun neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok."

"Lewis'le aramızda bu kadar fark olmasının sebebini de bilmiyorum, gerçekten fikrim yok. Bugün de dahil olmak üzere bütün hafta sonu aramızda büyük bir fark vardı ve bunun nedenini anlayamadım. Bu nedenle çözmemiz gereken bazı şeyler var."

Lastiklerde mi sorun yaşadığı sorusuna Bottas, "Sorunlardan biri lastik ısıtmaydı. Yarış her yeniden başladığında zorlandım ve çok fazla sıra kaybettim. Güvenlik aracı sonrasındaki yeniden başlangıç özellikle zordu. Araç içerisinde açık hedef olduğumu hissettim. Sağdan soldan araçlar geliyordu ve hiçbir şey yapamıyordum. Bu, çok keyifsizdi."

"Tabii ki Bakü'nün özel bir pisti var ama neden yeterince hızlı olamadığımızı anlamanız gerekiyor. Bu hafta sonunu bir an önce unutsam iyi olacak. Sonuç gerçekten yapabileceğim şeyleri göstermiyor."

"Bu kadar kötü bir hafta sonu geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Kötü seanslar geçirdiğim yarışlar oldu ama bir noktada geriye dönmeyi başardım. Bakü'de bütün hafta sonu hızım yoktu Üstelik hafta sonu boyunca neyin yanlış olduğunu da anlayamadık."

"Dediğim gibi sınırlar olduğunu biliyorum ve Fransa'daki yarıştan önce buna bir çözüm bulmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images