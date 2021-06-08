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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Schumacher, F1'deki en iyi sonucunu almaktan memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, Azerbaycan'da kariyerinin en iyi sonucunu elde ettiği için mutlu olduğunu söylüyor.

Schumacher, F1'deki en iyi sonucunu almaktan memnun

Mick Schumacher, Azerbaycan'da gerçekleştirilen yarışın başında Lance Stroll ile ufak bir temas yaşamasına ve pit stopta ciddi şekilde vakit kaybetmesine rağmen Bakü'deki yarışı takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde bitirdi.

Son turda Rus pilotu geçen Schumacher, damalı bayrağı 13. sırada görmesiyle beraber kariyerinin en iyi Formula 1 sonucunu elde etmiş oldu.

Bu sonuç, Schumacher'i şampiyonada 17. sıraya taşıdı ve puan alamayan tüm sürücülerin önünde yer alıyor.

Yarışın ardından konuşan Alman pilot, "Kesinlikle çok kolay bir yarış değildi."

"Yarışın başında beklenenden daha fazla lastik aşınması vardı. Pite planlanandan biraz daha erken girmek zorunda kaldık. C3 lastik de çok fazla ufalanıyordu ve artık olması gerektiği kadar iyi değildi."

"Bu yüzden güvenlik aracı çıktığında C5'e geri döndük. Tabii ki bu bir lastik yönetim yarışıydı. Sonunda yarışta kaldık ve damalı bayrağı gördük. En başından beri planımız da buydu. Puanlara oldukça yakındık ki bu elbette olumlu bir şey."

"Birkaç puan almak isterdim fakat diğerlerinin lastiklere daha iyi baktığını göyebilirsiniz. Sebebi ne olursa olsun bunu daha yakından analiz etmeliyiz."

"Dediğim gibi yine de mücadeledeydik, 13. sıra şimdiye kadarki en iyi sonucumuz oldu. Bu da olumlu bir şey. Şimdi arka arkaya üç yarışımız var ki umarım birkaç güzel yarış daha yaparız." dedi.

Schumacher, sol ön lastiğin yerine takılamadığı pit stop hakkında da konuştu: "Yaşananları sadece araç içerisinde gördüm ve fazla bir şey fark etmedim. Her şey çok çabuk oldu. Böyle hatalar olabiliyor. İkinci pit stop'ta doğru şeyi yapmayı başardık. Takımın bu hatadan dersler çıkarması ve durumu telafi etmeyi başarması güzel bir şey." 

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Mick Schumacher
Editör Kemal Şengül

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