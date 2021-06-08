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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Bakü performansımıza güvenmemeliyiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, sonraki yarışların normal pistlerde yapılacak olmasından ötürü Mercedes'in gerçek formuna geri dönmesini bekliyor ve bu yüzden yapmaları gereken işler olduğu görüşünde.

Verstappen: "Bakü performansımıza güvenmemeliyiz"

Red Bull, Monako'nun ardından Bakü'de de galibiyete ulaşmayı başardı fakat bu kez galibiyeti Max Verstappen değil, Sergio Perez aldı.

Aslında yarışı Max Verstappen lider götürüyordu fakat lastiği patladığı için bariyerlere çarptı ve yarışın bitimine dört tur kala yarışa veda etti.

Diğer tarafta Mercedes, hem Monako hem de Bakü'de normal yarış pistlerinden çok daha kötü bir performans sergiledi.

Verstappen bundan ötürü belki de çok önemli bir fırsatı da kaybetmiş oldu.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Verstappen, bu konu hakkında şöyle dedi: "Checo harika bir gün geçirdi, iyi bir başlangıç yaptı ve bu yüzden arkamdaydı.Her ikimiz de geçmek zorunda olduğumuz kişileri geçti ve ön tarafta atmamız gereken tur zamanlarını atıyorduk çünkü aracımız gün boyunca gerçekten iyiydi."

"Fakat aynı zamanda, iki cadde pistinde bunu yaptık ve şimdi normal pistlere geri dönüyoruz. Daha önce de söyledim, Mercedes'in normal pistlerde çok daha güçlü olacağına eminim. Cadde pistlerinde bazı zorluklar yaşadılar fakat Barselona'da da görebileceğiniz üzere yarışta çok hızlıydılar. Bu yüzden yapılması gereken işler var. Mümkün olduğunca çalışmaya ve zorlamaya devam etmeliyiz çünkü onlar da çok iyi bir arabaya sahipler. Bazen konuşmuyorlar, yapıyorlar, bu yüzden sadece zorlamaya devam etmeliyiz."

"Elbette üzücü. Çünkü bu tür pistlere geri dönmeden önce farkı biraz daha açmak istemiştim. Fakat durum bu. Hâlâ şampiyonanın zirvesindeyiz ki o duvara çarptığımda bunu beklemiyordum."

Hamilton'ın olayını nerede öğrendiği sorusuna Verstappen, "Tıp merkezine gitmek zorunda kaldım ve yatakta yatarken, tansiyonumu kontrol ediyorlardı. O anda telefon çok titriyordu, ben de 'neler oluyor?' diye düşündüm. Elbette araçları duyabiliyordum, sonra işim bitti ve ayrılmama izin verdiler. Telefonuma baktım ve Lewis ilk virajda sorun yaşamıştı. O mesajlara rağmen, tansiyonum kesinlikle iyiydi!" cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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