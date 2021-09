Bottas: "Red Bull, Mercedes'ten çok da önde değil"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı fakat Lewis Hamilton son turunda neredeyse Hollandalı pilotu geçiyordu

Valtteri Bottas ise 0.3 saniye geride kaldı ve yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Bottas seansın ardından şöyle konuştu: "Red Bull uzun sürüşlerde çok hızlı. Onlarla mücadele etmek kolay olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bire karşı iki aracımız var. Bu, her zaman için iyi bir haberdir."

"Başlangıçta da bazı şanslar olacak. Günün sonunda strateji açısından kaç pit stop olacağını bilmiyorum fakat bence zafer için savaşabiliriz. Red Bull'un bizden açıkça daha hızlı olduğunu söyleyemeyiz, bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kişisel açıdan bakarsam son bölümdeki ilk denemem çok iyiydi, araçtan çıkarabileceğim her şeyi çıkardığım hissine kapıldım. İkinci denememde ise 11. viraja kadar her şey iyi gitti. Burada biraz geç fren yaptım ve 12. virajda hafiften dışarı çıktım. Daha hızlı gitmek istiyordum ama her halükarda bugün pole pozisyonu benim için ulaşılamazdı fakat ilk üçe girmiş olmak harika. Bu da bize, birlikte çalışma fırsatı veriyor."

Bottas, pistte sürüş yapmaktan keyif aldığını da ekledi.

"Bugün en çok yedinci virajı sevdim. Kolay değildi ama çok hızlıydı. Kokpit içerisindeki hissiyatı inanılmaz. Sekizinci virajı da çok sevdim. Genel anlamda konuşursak oval virajlar çok ilginç. Eğim ne kadar kuvvetli olursa hız o kadar yüksek olur ve ayrıca farklı hatlar seçebiliriz. Bence onlarda sürüş hissi çok iyi. Bu yüzden diğer pistlerde de oval viraj görmekten memnun olurum."

"Bu pist kesinlikle favorilerim arasında en üstlerde yer alacak. En sevdiğim pist olduğunu söyleyemem ama harika. Bunun eski tarz pistlerden biri olduğunu söyleyebilirim ve burada yarışırken keyif alıyorum."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Erik Junius