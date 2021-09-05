Hamilton, Zandvoort'ta galibiyet savaşı vermeyi umuyor

Lewis Hamilton, motor sorunu nedeniyle cuma günkü ikinci seansı kaçırmıştı ve hafta sonuna dezavantajlı şekilde başladı.

Buna rağmen sıralama turlarında derecesini sürekli olarak geliştirdi ve pole pozisyonunu çok az bir farkla kaçırdı.

Seansın ardından konuşan Hamilton şöyle dedi: "Tüm seanslar arasında en çok sıralama turları hoşuma gitti. Depo boşken sürüş yapmak harika."

"Bugün Max'in sadece biraz gerisinde kaldım. Cuma günü işleri zorlaştıran bir sorun vardı ve ikinci seansın tamamını kaybettim. Fakat ilk üçe geri dönebildiğimiz için mutluyum."

"Max ilk sektörde çok, çok hızlıydı ve daha iyi bir denge yakalayabilmek adına mümkün olan her şeyi yaptık. Adım adım Red Bull'a yaklaştık. Bu pistte özellikle adım adım hızlanmak ve kendinizden emin hissetmek çok önemli."

"Hızlı turumda, ikinci ve üçüncü sektörde iyi bir iş yaptım, özellikle üçüncü sektörde kesinlikle sınırdaydım. Max'e yaklaşmayı başarmak iyiydi çünkü bir noktada hem o hem de Red Bull'un büyük bir avantajı vardı. Fakat bir seansımız daha olsaydı, daha da hızlı gidebilirdik, hepimiz bunu yapabilirdik."

"Yarış hakkında ise bir şey söylemek zor çünkü cuma günü uzun sürüş yapmadım ve aracın dolu depo ile nasıl çalıştığını bilmiyorum. Buradaki son yarışıma 15 yıl önce, F3'te çıktım ve o zamanları hatırlamaya çalışırsam benim için pek de iyi bir bilgi olmaz."

"Yarışın zor geçeceğinden şüphem yok. Cuma günü Max ve Red Bull uzun sürüşlerde bizden daha hızlıydı ve buradaki pist geçişe müsait değil. Bu yüzden çoğu şey stratejiye ve lastik kullanımına bağlı olacak. Startın da eğlenceli olacağına eminim."

İlk sektörde neden bu kadar vakit kaybettiği sorusuna Hamilton, "Red Bull araçları ikini virajın çıkışında ve özellikle de üçüncü virajda bizden daha hızlıydı. En hızlı turumda bile 0.180 saniye, yani neredeyse 0.2 saniye gerideydim. Sebebinin ne olduğunu söylemek zor ama belki de aracımızın özellikleri bu virajlara pek uygun değildir. Fakat orada farklı hatlar denemek ve her seferinde biraz daha hızlı gitmek güzeldi."

"Cuma günü ikinci seansın tamamını kaybettim ve ayarlar üzerinde tam anlamıyla çalışma fırsatım olmadı. Fakat Valtteri'nin elinden gelenin en iyisini yapması ve bana çizgilerle alakalı bilgiler vermesi güzeldi. Sıralama turlarının sonunda Max'in turuna yaklaştım ama eminim bu pistte daha da hızlı gidebilirsiniz. Umarım yarışta zafer için savaşabiliriz." cevabını verdi.