Bottas, olay yaratan fotoğrafından 50 bin euro kazanmış

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Miami GP'sinin ardından Bottas, kız arkadaşı profesyonel bisikletçi Tiffany Cromwell ile ABD'de kalarak iki haftalık aranın bir kısmını tatil yaparak değerlendirdi.

Fin pilot, Aspen, Colorado'daki bir derede çıplak kalçası sudan dışarı çıkarken yüzdüğünü gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğraf sosyal medyada büyük heyecan yaratırken, bu heyecanı hayır amaçlı kullanmak isteyen Bottas fotoğrafçı ve tasarımcı Paul Ripke ile işbirliği yaparak bir günlüğüne fotoğrafın özel bir baskısını piyasaya sürdü.

5.000'den fazla kişi, baskının bir kopyasını satın alarak hayır kurumu için 50.000 Euro'dan fazla bağış toplanmasına yardımcı oldu.

5.000 kişinin poposunun bir resmine sahip olacağını bilmenin nasıl bir his olduğu sorulduğunda, Bottas bunun "tuhaf" olduğunu kabul etti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, parks up with a technical problem Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bottas, "Henüz bu fotoğrafı imzalatmak isteyen birisine denk gelmedim, belki yarın imza oturumunda imzalarım."

“Bazı insanların fotoğrafımla ilgili paylaşımlarını gördüm, oturma odasında, mutfakta veya yatak odasında kullanıyorlar."

“İnanılmaz olan şey, sosyal medyanın gücü. Birinin kalçasının resmiyle 24 saat içinde hayır kurumu için 50.000€ almışız gibi.

"Bu çılgınca ve açıkçası pek anlamıyorum. Yine de iyi bir iş yaptık." dedi.

Bottas, fotoğrafın Ripke ile konuşmadan önce çekildiğini ve yardım için para toplama planının temelini oluşturduğunu da belirtti ve bir baskı satın almayı başaran herkesin "çok şanslı" olduğunu söyledi.

Fin pilot, "Ertesi gün hayır işleri için bir şeyler yapmak istediğimize karar verdik ve bunda karar verdik. Sonra ise büyük bir patlama yaptı." dedi.