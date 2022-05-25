Ferrari pilotları, Disney-Pixar'ın yeni filmi Lightyear'da bir karakteri seslendirdiler

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Önümüzdeki ay vizyona girecek olan Lightyear, ilk bölümü 1995 yılında vizyona giren orijinal Toy Story serisinin kahramanı Buzz Lightyear'ın hikayesini anlatıyor.

Leclerc ve Sainz, filmde seslenme sanatçısı olarak rol aldılar ve sırasıyla İtalyanca ve İspanyolca dil versiyonlarında aynı karakteri seslendirdiler. Ferrari pilotlarının hangi karakteri canlandırdığı ise henüz gizemini koruyor.

Çarşamba günü hem Leclerc hem de Sainz'in seslendirme yapmak için Pixar stüdyolarına gittiklerini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Leclerc, "Bu benim ilk seslendirme sanatçılığı deneyimimdi ve geçmişte yaptıklarıma göre tamamen farklı bir deneyimdi. Biraz garipti ve düşündüğümden çok daha zorlayıcıydı."

"Harika bir deneyimdi ve nihai sonucu görmek için sabırsızlanıyorum."

Charles Leclerc, voice actors for a day Photo by: Ferrari

Leclerc ve Sainz, seslendirme sanatçılığı yapan ilk pilotlar değil. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel, Cars 2 ve Cars 3'te aynı karakteri kendi dillerinde seslendirdiler.

Cars 2'de ayrıca Fernando Alonso, Jacques Villeneuve ve Vitaly Petrov gibi isimler de seslendirme yaptı. Cars 3'te ise Jeff Gordon, Richard Petty ve Chase Elliot gibi NASCAR yıldızları yer aldı.

Hem Lightyear hem de Cars, efsanevi animasyon stüdyosu Pixar tarafından üretildi ve Disney tarafından yayınlandı.

Lightyear, Toy Story evrenindeki beşinci film ve ana Toy Story serisinin öncesini anlatacak şekilde oluşturuldu.

Toy Story, 1995'teki ilk filminden bu yana dünya çapında büyük başarı kazanmış bir seri. Son iki film olan Toy Story 3 ve 4, dünya çapında bir milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

Lightyear, 15-17 Haziran tarihleri ​​arasında tüm dünyada vizyona girecek. İtalya'daki vizyon tarihi 15 Haziran, İspanya'daki vizyon tarihi ise 17 Haziran.

Ferrari pilotlarının seslendirme sanatçılığına soyunmaları, takımın yıllardır en başarılı F1 sezonuna denk geliyor. Şampiyonada ikinci sırada bulunan Leclerc 2022'nin ilk altı yarışında dört pole pozisyonu, iki galibiyet ve dört podyum elde etmeyi başarırken, Sainz da üç kez podyuma çıktı.