Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"

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Sezon başından bu yana yer etkisi konseptine alışmakta güçlük çeken ve şampiyonluk adayı F1-75'ten takım arkadaşı Charles Leclerc kadar iyi yararlanamayan Sainz, İspanya'da yarışın başlarında spin atarak 11. sıraya düştüğü ve ancak 4. olabildiği zorlu bir yarışı geride bıraktı.

Avustralya, Imola ve Miami'de de bir dizi olay yaşayan Sainz, takıma daha iyi sonuçlar getirmek istiyorsa durumu bir an önce düzeltmesi gerektiğinin farkında.

Ferrari'nin şu anki aracının nasıl davrandığını daha iyi anlamak ve ne kadar keskin döndüğü konusunda tam olarak rahat hissetmediğini kabul ettiği ön tarafı kontrol edebilmek.

Hangi alanlarda zorlandığına yönelik durumun çok karmaşık olduğunu ve buna tam olarak cevap veremediğini söyleyen Sainz, "Bir röportaj yapmak veya kelimelere dökmek için çok fazla spesifik detay mevcut, aynı zamanda takım içi mahremiyet hak eden birtakım şeyler de var."

"Geçen yıla kıyasla araçla aramın pek iyi olmadığımı kameralardan ve her yerden görebileceğinizi düşünüyorum. Doğal olarak aracın benim zevkime göre biraz fazla keskin olmasıyla övünmüyorum."

"Ama işler böyle: Ya kendini adapte edeceksin, ya da aracını kendi zevkine göre şekillendireceksin."

“Bu iki şey oldukça zaman alır, bilgi ve tecrübe ister. Hata yapmanı gerektirir, deneme yanılmaya dayalıdır. Şu an bu süreçten geçmekteyim."

“I can only admire and try in some ways to copy, and in other ways to try to put it a bit more to my liking to be faster." Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz, takım arkadaşı Leclerc'in düzenli olarak galibiyet mücadelesi vermesi nedeniyle performansının olduğundan kötü göründüğünü de söyledi.

İspanyol pilot, "Charles çok yüksek bir seviyede. Agresif bir sürüş tarzıyla oldukça etkileyici turlar ortaya koyabiliyor."

“Sadece hayran olabilir, sürüş tarzını bazı şekillerde kopyalamayı ve diğer şekillerde daha hızlı olmak için biraz daha fazlasını yapmayı deneyebilirim. Bazen sadece bir süreçten geçmeniz ve kendinize meydan okumanız gerekiyor.”

"İşleri mümkün olan en kısa sürede tersine çevirmek için pozitifliğimi ve motivasyonumu koruyorum fakat bu kolay olmadı."

"Muhtemelen araç üstü görüntülerden ve yaptığım hatalardan, bu aracı sürmek ve ondan maksimumu nasıl çıkaracağımı anlamak için epeyce mücadele ettiğimi görebilirsiniz. Bu benim için yepyeni bir meydan okuma."

“Normal şartların dışında düşünmek, normal şartların dışına çıkmak zorundayım. Bu da yanında hataları ve hatalardan çıkarmam gereken dersleri getiriyor."

"Bununla savaşmak için başımı eğiyorum ve durumu en kısa sürede tersine çevirmeye çalışıyorum. Yaşadıklarım benim açımdan bakıldığında talihsizlik ve hataların bir kombinasyonu oldu."

"Her şeyin bir anda tersine döneceğini düşünüyorum, belki de yavaş yavaş döner. Yapmam gereken tek şey başımı öne eğmek ve işimi yapmak." dedi.