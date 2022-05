Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"

Sezon başından bu yana yer etkisi konseptine alışmakta güçlük çeken ve şampiyonluk adayı F1-75'ten takım arkadaşı Charles Leclerc kadar iyi yararlanamayan Sainz, İspanya'da yarışın başlarında spin atarak 11. sıraya düştüğü ve ancak 4. olabildiği zorlu bir yarışı geride bıraktı.

Avustralya, Imola ve Miami'de de bir dizi olay yaşayan Sainz, takıma daha iyi sonuçlar getirmek istiyorsa durumu bir an önce düzeltmesi gerektiğinin farkında.

Ferrari'nin şu anki aracının nasıl davrandığını daha iyi anlamak ve ne kadar keskin döndüğü konusunda tam olarak rahat hissetmediğini kabul ettiği ön tarafı kontrol edebilmek.

Hangi alanlarda zorlandığına yönelik durumun çok karmaşık olduğunu ve buna tam olarak cevap veremediğini söyleyen Sainz, "Bir röportaj yapmak veya kelimelere dökmek için çok fazla spesifik detay mevcut, aynı zamanda takım içi mahremiyet hak eden birtakım şeyler de var."

"Geçen yıla kıyasla araçla aramın pek iyi olmadığımı kameralardan ve her yerden görebileceğinizi düşünüyorum. Doğal olarak aracın benim zevkime göre biraz fazla keskin olmasıyla övünmüyorum."

"Ama işler böyle: Ya kendini adapte edeceksin, ya da aracını kendi zevkine göre şekillendireceksin."

“Bu iki şey oldukça zaman alır, bilgi ve tecrübe ister. Hata yapmanı gerektirir, deneme yanılmaya dayalıdır. Şu an bu süreçten geçmekteyim."

“I can only admire and try in some ways to copy, and in other ways to try to put it a bit more to my liking to be faster."

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images