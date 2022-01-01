Bottas: "İyi günümdeysem yenilmezdim ama iyi günlerimin sayısı azdı"

Fin pilot, 2017'de katıldığı Mercedes2le beş sezon geçirdi ve hiç Lewis Hamilton'la şampiyonluk mücadelesine giremedi.

Bazı yarışlarda çok iyi olsa da, çoğu zaman istikrarsız bir görüntü çizen Bottas, yeni sezonda Alfa Romeo ile yarışacak.

Bottas, The-Race ile yaptığı röportajda, Mercedes kariyerini değerlendirdi.

Fin pilot şöyle dedi: "Mercedes'te yarışırken elde ettiğim bazı başarılar oldu. Ayrıca pek çok deneyim yaşadım, ki bunlar bir insan ve bir sürücü olarak kendim hakkında pek çok şey öğrenmemi sağladı."

"En iyi günümde, ister yarış ister sıralama turları olsun, yenilmez olduğumu hissediyorum. Fakat ne yazık ki her zaman en iyi günümde olmuyorum."

"Mercedes'te yarışırken, kendime koyduğum beklentilerin hiçbirini aştığımı söyleyemem çünkü şahsen kendimle alakalı çok yüksek beklentilerim var. Belki de bu beklentiler biraz fazla yüksekler."

"Herhangi bir noktada beklentilerimin üzerine çıktığımı söyleyemem..."

"Başarısız olduğumu hissettiğim yer, pilotlar şampiyonluğunu kazanmayı başaramamak olduğunu söyleyebilirim. Fakat Lewis'in yanında yarışmak kolay değildi. Her zaman benden öndeydi."

"Sporu bilen ve sporu takip edenler, eğer günümdeysem oldukça hızlı olabileceğimi kesinlikle kabul ediyorlar. Fakat Lewis gibi pilotların temel seviyeleri o kadar yüksek ki onları sürekli olarak alt etmek çok zor oluyor."

"Bu, çok zihinsel bir spor ve Lewis'in en büyük gücünün tutarlılık olduğunu, nadiren performans anlamında zayıflıklar yaşadığını düşünüyorum. Eğer varsa da çok küçüktür."

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ayrıca Bottas, kariyeri boyunca çok sayıda şanssızlık yaşadığını söyledi.

"Geriye baktığımda, son beş yılda şansım hakkında gülmem mi yoksa ağlamam mı gerçekten bilmiyorum pek çok açıdan en şanslı sürücü olmadığımı hissettim."

"Bu yıl da aynısıydı. Sezonun başlangıcı, kazalar ve diğer her şeyle tam bir felaketti. Sonrasına motor değişiklikleri nedeniyle sonsuz sayıda ceza almış gibi hissettim."

"Yine de geriye dönüp bakarsam, her sezon elimden geleni yaptım. Elimden gelen her şeyi denedim. En azından şimdilik neyi farklı yapabilirdim bilmiyorum."

"Hissettiğim en büyük şey, Mercedes'le geçirdiğim bu beş yılda şampiyon olamamanın getirdiği başarısızlık hissi ve Lewis'in her zaman kazanmayı başarması oldu."

"Fakat Lewis bu açıdan Formula 1 tarihinin en iyi sürücüsü. Bazen onu yenebileceğimi bilmek güzel bir şey."

"Her zaman mükemmelliği hedeflersiniz ve eğer mükemmel değilseniz mutlu olamazsınız. Bu, böyledir." Farklı bir takımla yarışmaya başladığımda, bu takımın dışındayken farklı bir bakış açısına sahip olacağıma eminim. Kesinlikle gurur duyabileceğim pek çok şey de var. Gurur duymam ve pozisyon olmam gerekiyor."

"Sonuç olarak bu benim için inişler ve çıkışlarla dolu bir dönemdi. Bazen bir süre çıkıştasınız, bazen de bir süre inişte. Yine de hâlâ buradayım, hâlâ devam ediyorum ve hâlâ keyif alıyorum."

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images