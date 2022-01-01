Mercedes taraftarları, şampiyonluğun Hamilton'a verilmesi için imza kampanyası başlattı

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen final yarışında, Mercedes pilotu Lewis Hamilton lider giderken piste güvenlik aracı girmiş ve ardından tartışmalı kararlara imza atılmıştı.

İlk tartışma konusu Michael Masi'nin önce tur yiyen araçlara izin vermemesi, sonrasında Hamilton ve Max Verstappen'in arasındaki pilotların turlarını alması izin vermesiydi.

Kurallar gereği Masi, eğer tur bindirmelere izin veriyorsa, yarışı sonraki tur başlatmalıydı. Fakat böyle yaptığı takdirde yarış güvenlik aracı ardında bitecekti. Bu yüzden de güvenlik aracını aynı tur pite aldı.

Sonuç olarak Hamilton, son turda daha yeni lastiklere sahip olan Verstappen'e geçildi ve şampiyonluğu kaybetti.

Mercedes, karara itiraz etmiş ve olayı temyize götürmeye karar vermişti. Fakat FIA ile yaptığı görüşmelerin ardından bu karardan vazgeçtiler.

Ancak öfke dinmiş değil. Mercedes taraftarları, Change.org üzerinden bir kampanya başlattılar ve kararın iptal edilip, Hamilton'ın şampiyon ilan edilmesini istediler.

Şu ana kadar imza kampanyasına 52 binden fazla kişi katıldı ve Masi'nin kararlarının doğru olmadığına dikkat çekildi.

Bu kampanyanın herhangi bir sonuç verme ihtimali bulunmasa da, en azından taraftarların hâlâ öfkeli olduğu görülebiliyor.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images