2021 F1 gridi, ortalama grid pozisyonuyla nasıl görünürdü?

Motorsport.com Fransa, sürücülerin bu yılki grid ortalamasını alarak, sezonunu en iyi gridini belirlemeye çalıştı. Bu grid ortalamasına, sürücülerin grid cezası aldığı yarışlar dahil edilmedi.

Ayrıca cumartesi günkü kısa sprint sıralama yarışının sonucu değil, cuma günkü sıralama turları baz alındı.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından en iyi ortalamaya 1,95 ile Max Verstappen sahipti ve onu 2,19'luk ortalamasıyla Lewis Hamilton takip etti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, takımdaki son yılında 3,73'lük bir grid ortalamasına sahipken, Red Bull pilotu Sergio Perez de 6,36'lık bir ortalama yakaladı.

Geri kalanların en iyisi 6,55'lik ortalamasıyla McLaren pilotu Lando Norris oldu.

2021 sezonunun grid ortalaması (cezalar hariç):

(Sürücü adının yanında ortalama grid pozisyonu yazıyor)

22 yarışın tamamı hesaba katıldığında da Max Verstappen zirvede yer aldı fakat ortalaması 2,86'ya düştü.

22 yarışın tamamı baz alındığında ortalama grid pozisyonları:

Poz. Sürücü Takım Ortalama grid poz. 1 Max Verstappen Red Bull 2,86 2 Lewis Hamilton Mercedes 3,09 3 Valtteri Bottas Mercedes 5,59 4 Charles Leclerc Ferrari 6,45 5 Lando Norris McLaren 6,86 6 Sergio Perez Red Bull 7,05 7 Pierre Gasly AlphaTauri 7,27 8 Carlos Sainz Ferrari 7,91 9 Daniel Ricciardo McLaren 9,68 10 Fernando Alonso Alpine 10,50 11 Esteban Ocon Alpine 10,68 12 Sebastian Vettel Aston Martin 11,77 13 George Russell Williams 13,00 14 Lance Stroll Aston Martin 13,09 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 13,09 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13,45 17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 15,40 18 Nicholas Latifi Williams 16,09 19 Robert Kubica Alfa Romeo 16,50 20 Mick Schumacher Haas 17,55 21 Nikita Mazepin Haas 18,43