Hamilton, insan hakları sorunları sebebiyle Suudi Arabistan’da “rahat” değil

Yarış, ülkedeki insan hakları sorunları sebebiyle eleştiriliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), “ülkenin yaygın bir insan hakları ihlalcisi şeklindeki imajını saptırmak için Formula 1’in kasıtlı bir strateji” olduğunu belirtti.

F1’in üst düzey yöneticileri ve FIA başkanı Jean Todt ile bir toplantı yapılması istenen bir mektubun ardından HRW tarafından yayınlanan raporda, F1’in varlığının, “Suudi hükümetinin imajını temizlemek için son yıllarda iyi finanse edilen çalışmalarını destekleme riski” olduğu belirtildi.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, insan haklarını her fırsatta destekleyen açıklamalar yapıyor ve Katar Grand Prix’sinde de LGBTQ+ topluluğunu desteklemek amacıyla gökkuşağı temalı bir kask kullandı ve bunu son iki yarış olan Suudi Arabistan ve Abu Dhabi’de de kullanmayı planlıyor.

Perşembe günü konuşan Hamilton, F1’in görevinin, gittikleri ülkelerde insan hakları konusunda farkındalığı arttırmaya yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Mercedes, insanlar tarafından sıcak karşılandığını ancak ülkede yarışma konusunda rahat hissettiğini söyleyemeyeceğini itiraf etti.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Suudi Arabistan’ın takvimdeki yerinin, F1’in ‘WeRaceAsOne’ mesajına ters olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, “Belli kurallardan ve rejimlerden çokça etkilenen buradaki toplulukta yetişen en bilgili ve en derin anlayışlı kişi gibi davranamam.”

“Burada rahat hissediyor muyum? Evet diyemem, ancak burada olmak benim seçimim değil.”

“Spor, burada yer alma kararı aldı. Ve doğru ya da yanlış olsun, buradayken farkındalık yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Örneğin, son yarışta kullandığım kaskı gördünüz. Bunu burada ve sonraki yarışta da kullanacağım, çünkü bu bir sorun.”

“Yapılması gereken değişiklikler var.” dedi.

Hamilton, Suudi yasalarının 2018’de kadınların yasal şekilde araç kullanmasına izin verecek şekilde değiştirilmesine rağmen, ‘bazı kadınların yıllar önce araç kullandıkları için hâlâ hapiste olduğunu’ belirtti.

Hamilton bu konuda “Yapılması gereken çok değişiklik var ve sporumuz daha fazlasını yapmalı.” ifadelerini kullandı.