Bottas: “Galibiyet kolay gelmedi”

Bottas, 71 turluk yarışın tamamını lider gitmeyi başarmasına rağmen takım arkadaşı Lewis Hamilton’dan gelen baskıyla ve vites kutusu sorunlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı.

Takım, vites kutusu sorunu endişeleri nedeniyle birçok kez telsizden sürücüleri kerblere çıkmamaları konusunda uyardı.

Bottas, yarışın son bölümündeki güvenlik aracı periyotlarına kadar ilk sırada rahat hissettiğini ancak bu periyotların Alex Albon, Charles Leclerc ve Lando Norris’in baskı yapmasını sağladığını söyledi.

Bottas, “Bir Formula 1 yarışını kazanmak hiçbir zaman kolay değildir. Bugünkü galibiyet de hiç kolay gelmedi.”

“İlk stintte Lewis, Red Bull’ların arkasında açıkça zaman kaybetti. Ancak yine de arada iyi bir fark var, yani ilk stint kötü değildi. Yarışı kontrol edebiliyordum ve hedef pit turunu tutturduğumuzdan emin oluyordum. Lastiklerde ve araçta doğru şeyleri yaptığımızdan emin oluyordum.”

“İkinci stintte aşırı bir baskı olmadı, çünkü öndeydim ve yarışı bitirebileceğimden emin olmalıydım. Yarışta tüm bu değişkenler mevcuttu.”

“Sensörlerde, kerbleri sert şekilde kullanmamız sebebiyle oluşan bazı sorunlar vardı. Bu yüzden kerbleri kullanmaktan kaçınmam gerekiyordu, ki bu da biraz zaman kaybı anlamına geliyordu.”

“Liderseniz ve art arda güvenlik aracı periyotları gelirse hoş olmuyor. Son güvenlik aracında ‘Hadi ama! Yine mi?’ diye düşündüm. Çünkü liderken her şeyin sorunsuz geçmesini istiyorsunuz.”

“Birçok değişken vardı. Bugün birçok şeyi ucuz atlattım ve kazanmayı başardım.”

“Sanırım bu pistte güvenlik aracı sonrasındaki startlarda ustalaşmaya başladım, çünkü bugün bunu çok fazla yaşadık! Ancak her seferinde farklı bir şey denemeniz gerekiyor.”

“Son yeniden startta birinci güvenlik aracı çizgisi konusunda sanırım biraz sınırdaydım, ancak bunun dışında gerçekten iyiydi.” şeklinde konuştu.