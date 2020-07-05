Alfa Romeo, Raikkonen olayından ötürü 5 bin euro para cezası aldı

Raikkonen, Williams pilotu George Russell'ın dördüncü virajda yolda kalmasının ardından bitime 17 tur kala piste giren güvenlik aracı periyodunda yeni bir lastik setine geçti.

Güvenlik aracı 54. turun ardından pite girerken, yarışa 12. sırada dönen Raikkonen'in sağ ön tekerleği 9. virajda yerinden çıktı ve araçtan fırladı.

Fin pilot, ana düzlükte aracının kenara çekmek zorunda kaldı ve bu da bir başka güvenlik aracı periyoduna neden oldu.

FIA tarafından yapılan soruşturmanın ardından Alfa Romeo'ya para cezası verildi.

FIA bildirisinde şunlar yer aldı: “Hakemler, takım temsilcisinden bilgi aldı ve FIA ​​Teknik Delegesi tarafından sağlanan video ve teknik kanıtları ile takımın araç telemetrisi incelendi."

"Hasarlı tekerleğin fotoğraflarını inceledikten sonra, sağ ön tekerleğin tekerlek somununun, lastik değiştirme mekanikeri tarafından tam olarak yerine takılmadığı açıktır."

"Sonuç olarak, araç tekrar yarışa katıldığında sağ tekerlek yerinden çıktı."

"Bununla birlikte hakemler, ne takımın ne de sürücünün, aracın güvensiz bir durumda olduğunu fark etmediğini ve bu nedenle aracı durdurma fırsatına sahip olmadığını kabul ediyorlar."

"Bu koşullar dikkate alındığında 5 bin euro para cezası verilmesi uygun görülmüştür."

Olay hakkında yorum yapan Raikkonen, olaydan önce konuyla ilgili "hiçbir belirti" olmadığını belirtti.