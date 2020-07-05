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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Binotto: "Dayanıklılığa daha çok odaklanmamız lazım"

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Binotto: "Dayanıklılığa daha çok odaklanmamız lazım"
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 19:17

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın araç dayanıklılığına yoğunlaştığını ve Macaristan'a getirilmesi planlanan güncellemelerin, Avusturya'ya getirilmeye çalışılacağını söyledi.

Yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri olan İtalyan takımda Sebastian Vettel Q2'de elenirken, Charles Leclerc ise sıralamaları yedinci sırada tamamladı. Yarışta ise ikinci güvenlik aracı periyodundan sonra iyi bir tempo izleyen Leclerc, Hamilton'ın cezasıyla beraber ikinci sıraya kadar yükseldi.

Binotto ise takımın, aracı geliştirmek için yapacağı güncellemelerden şu şekilde bahsetti: "Gelecek hafta yapılacak olan yarışa sadece birkaç gün kaldı, çok kısa bir zamanımız var. Ancak Maranello'da bulunan insanlar yapabileceğimizin en iyisini yapmak için çok çalışıyorlar."

"Bence şu an doğru bir şey söylemek için çok erken, ama gelecek haftaya yapılacak olan yarışa herhangi bir güncelleme getirmeyi pek beklemiyoruz. Ancak ümitli olmak lazım, bu yüzden bekleyip göreceğiz."

"Aracımızı geliştirmekten başka bir çaremiz yok. Aracın doğasını anlamaya çalışmamız ve analiz etmemiz gerektiğine inanıyorum. Seb, hafta sonunun ikinci yarısında aracının dengesinden ve davranış tarzından memnun değildi. Buna odaklanabiliriz."

Geçen sezon ile yapılan karşılaştırılmalarda İtalyan takımın en çok zaman kaybeden takımlardan biri olduğu görülmüştü. Tur başına 1 saniye civarında zaman kaybeden takım, geçen sene Avusturya'da Leclerc ile pole pozisyonunu almıştı.

Binotto ise bu konu hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse geçen seneye bakmaktan endişe etmiyorum. Karşılaştırmamızı geçen seneye göre değil, rakiplerimize göre yapmalıyız. Bu yüzden şu anda rakiplerimize karşı olan rekabetçiliğimize, sıralama tempomuza ve bugün aldığımız sonuca bakıyoruz ve aracın sorunlarına odaklanıyoruz." 

"Araçta dayanıklılık çok önemli. Birinci bitirmemiz için, öncelikle yarışı bitirmeliyiz. Bu çok ünlü bir sözdür. Dayanıklılığa çok fazla odaklanmış durumdayız, geçen sene bu zamanlarda dayanıklılık konusunda biraz daha zayıftık. Kesinlikle buraya daha çok odaklanabiliriz."

"Bence bugün çok sıcak bir havayla karşılaştık ve güç üniteleri çok fazla ısınıyordu. Bana göre gelecek hafta daha sıcak bir havada yarışabiliriz. Bu durum, sezon başlangıcında önemli bir etken olacaktır."

Tüm Ferrari motorlu araçların geçen seneye göre büyük bir gerileme yaşadığı göz önüne alınınca, çıkan tartışmalarda sorunun motorda olduğu söylenmişti. Binotto ise sorunun hem düzlük hızında, hem de motorda olduğunu söyledi.

"Bence sorunun bir kısmı düzlük hızında, bir kısmı ise motorda. Motor gücü olarak bir değişiklik yapamayız çünkü gelişimi dondurduk, düzlük hızında ise yapabileceğimiz daha fazla bir şey yok ve bu da endişelenmemiz gereken bir durum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik Yarış
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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