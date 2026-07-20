Antonelli: "Russell bu hafta sonu gerçekten şanssızdı"

Belçika Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kalan George Russell, yaşadığı kazanın temel nedeninin güç kaybı olduğunu söylemişti. Ancak Antonelli, takım arkadaşının yaşadığı problemin yalnızca 'küçük bir sorun' olduğunu belirtti.

Sezonun ilk bölümündeki güçlü performansının ardından düşüş yaşayan Russell, uzun süredir garajın kendi tarafındaki araçta devam eden teknik sorundan şikâyet ederken, Antonelli ise son yarışta bir galibiyet daha almayı başardı.

Russell'ın yaşadığı sorunlar hakkında doğrudan soru yöneltilen Antonelli şöyle konuştu: "Böyle şeyler olabiliyor. Açık konuşmak gerekirse George bu hafta sonu küçük bir güç kaybı yaşadı ve bazen nedenini gerçekten anlayamıyorsunuz. Aynı şeyi ben de örneğin Avustralya'da yaşamıştım."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Bu biraz sürüş tarzıyla ilgili olabiliyor ama bazen sistem de farklı bir tepki veriyor. Bu oldukça karmaşık bir yapı ve takımın yaptığı işi takdir etmek gerekiyor çünkü sistem gerçekten çok karmaşık."

"Elbette işleri biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyorlar ama bazen her şeyi kusursuz hale getirmek zor oluyor. Özellikle burası gibi enerji yönetiminin çok kritik olduğu pistlerde farklı şekilde sürmeye başladığınızda sistem biraz çılgına dönebiliyor. Bu yüzden yönetmesi kolay değil."

"Yine de George'un aracında bu hafta sonu sorunlar olduğunu kabul etmeliyim. Ama eminim ki Budapeşte'ye kadar çözülecektir."