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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı

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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Paul Ricard'da gerçekleştirilecek olan Fransa Grand Prix'sinde farklı şasiyle yarışacağını doğruladı.

Bottas, Fransa'da farklı şasiyle yarışacağını doğruladı

Bottas, geçtiğimiz hafta sonu Bakü caddelerindeki yarışta yeterince hızlı bir yarış temposu sergileyemedi ve lastikleri kitlendiği için gridin sonuna düşen takım arkadaşı Lewis Hamilton'la birlikte hafta sonunu puansız tamamladılar. Bu, Mercedes'in çok uzun süre sonra puansız tamamladığı ilk yarış oldu.

Fransa Grand Prix'sinden önce konuşan Fin pilota, Bakü'deki sorunu anlayıp anlamadığı soruldu ve Bottas şu şekilde cevap verdi: ''Çoğunlukla evet. Bu, birçok şeyin birleşimiydi.''

''Monako'da doğru ayarları bulabildim ve lastikleri çalıştırabildim ancak Lewis yapamadı. Bakü'de de bu durumun tam tersini yaşadığımızı hissettim.''

''Hafta sonunun sonuna doğru ayarlarda çok büyük bir değişiklik vardı ve takımla ilerlediğimiz yolun ideal olduğunu söyleyemem.''

''Bazı küçük şeyler birleşti. Aracımız bu tür pistlerde çok sınırda oluyor. Ancak en azından önümüzdeki birkaç pist daha normal ve umarım uygun ayarlamaları bulabiliriz. Sonrasında yanlış yöne sapmak çok kolay olmayacaktır.''

Birkaç gün önce simülasyon çalışmaları yapan Bottas, rekabetçi olabileceklerini düşündüğünü de dile getirdi.

''Birkaç gün önce simülatördeydim. Sadece kendi aracımızın nasıl hissettirdiğini, ne kadar hızlı gidebileceğimizi biliyorum, diğer araçların ne kadar hızlı. olacağını bilmiyorum. Ancak Monako ve Bakü gibi rekabetçi olabildiğimiz pistlere bakarsak, burada da rekabetçi olabileceğimizi umabiliriz.''

Mercedes, geçtiğimiz iki yarış hafta sonunda çok güçlü performanslar sergileyemedi. Bunun takıma nasıl yansıdığı sorulan Bottas, hâlâ motivasyonlarını koruduklarını belirtti.

''Motiveyiz. Takım olarak performansımız çerçevesinde olmamız gerekenden çok daha uzak olduğumuzun farkındayız. Lewis'le birlikte takımı bize her hafta sonu güvenebileceğimiz ve içinde özgüvenli olabileceğimiz bir araç vermeleri konusunda zorluyoruz. Ancak bunu, bu sezonki her yarışta gerçekleştiremedik. Yani, bence takım bu noktada gerçekten motive ve elimizde iyi bir mücadele var.''

Basın toplantısında bir taraftar sorusu ise şöyleydi: ''Her yarışta aynı şasiyi mi kullanıyorsunuz?''

Fin pilot bu soru üzerine bu hafta sonu farklı bir şasi kullanacağını doğrulamış oldu ve şu ifadeleri kullandı: ''Bir sezon boyunca her yarışı kastediyorsanız, bazen şasiyi değiştirebiliyoruz. Sanırım bu hafta sonu farklı bir şasiyle yarışacağım. Her zaman aynı araçla yarışmıyoruz, eğer hasar varsa başka araca geçebiliyoruz veya şasilerin dönüşümünü sağlıyoruz.''

Neden yeni şasi kullanacağı sorulan Bottas, ''Bu yeni bir şasi olmayacak, farklı bir şasi olacak. Bu noktada benim farklı bir şasiyle yarışacak olmam zaten planlıydı.'' cevabını verdi.

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