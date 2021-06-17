Verstappen: "Pirelli, lastik patlamalarında takımları suçlayamaz"

Azerbaycan Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lance Stroll'un yüksek hızlarda sol arka lastiklerini patlatmalarının ardından, Pirelli yaptığı açıklamada lastiklerin "kullanıldıkları koşullardan dolayı" patladığını belirterek, takımların basınç limitlerine uymadıklarını ima etmişti.

Ancak hem Aston Martin hem de Red Bull, hafta içinde yaptıkları açıklamalarda bu limitlere uyulduğunu belirtmişti.

Bu da lastiklerin garajda ölçüldüğünde limitler içinde olduğunu ancak piste çıkıldığında bu limitlerin altına düşebilme olasılığını göstermişti.

Verstappen'le aynı basın toplantısında yer alan Lewis Hamilton, bu kazalarda "Pirelli'nin suçu olmadığını" belirtti.

Verstappen ise Red Bull kampının yaptıklarını savundu ve şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki onlar yarış içinde basıncı ölçebilen aletleri olmadıklarını söyledi ama biz onlara lastik basınç değerlerimizi verdik ve onlar belirlenen limitin içerisindeydiler."

"Eğer limitler yanlışsa, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz, sadece bize verilen limitler içinde ne mümkünse onu takip ediyoruz."

"Eğer bu, basınçları attırmamızı gerektiriyorsa arttırırız. Herkes arttırır. Onlar, bizim doğru hesaplamalar yapamadığımızı söylediler ama yarışın ardından lastikleri onlara verdik ve hiçbir şeyi yanlış yapmadığımız görülmüştü."

"Ayrıca, Aston Martin de yanlış bir şey yapmadı. Yani, burada bizi suçlayamazlar. Bence kendilerine bakmaları gerek."

"Biz buradayız, her konuda yardımcı olmaya hazırız. Bakü'de daha Cumartesi gününe girmeden basınçları arttırdılar. Bu bir şey anlatıyor."

"Belki de [arttırdıkları miktar] yeterli değildi. Burada da basınçları arttıracağız ve umarım ki bu yeterli olur."

Verstappen ayrıca Pirelli'nin "belirsiz" açıklamalarıyla mutlu olmadığını da belirtti ve ekledi: "Söylenenler, benim için biraz belirsizdi. Bizim tarafımızdan söyleyebileceğim tek şey, takımın yapması gereken her şeyi gerektiği gibi yaptığıydı."

"Takım, bütün yönergeleri takip etti. Yani burada bulunacak bir şey yok. Anlamıyorum... Eminim ki burada da basınçlar arttırılacak, %100 eminim."

"Belki de Bakü'de yaşananlar bununla alakalıdır ama yaşananların lastik basıncıyla alakalı olup olmadığını öğrenmek de güzel olur."

"Pirelli sadece çıkıp açıkça konuşmalı, bunu anlamak çok daha kolay olurdu. Bence şu ana kadar yapılan açıklama yeterli değil çünkü takımımız hiçbir şeyi yanlış yapmadı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images