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Isola, lastik battaniyelerinin kaldırılması fikrinden geri adım atmıyor

Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, Lewis Hamilton'ın lastik battaniyeleri konusundaki eleştirilerine yanıt verdi.

Altay Gök
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Isola, lastik battaniyelerinin kaldırılması fikrinden geri adım atmıyor
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Daha sürdürülebilir olma çabalarını sürdüren F1 yönetiminin yeni hedefi, en kısa süre içinde lastik battaniyelerini yasaklamak.

Halihazırda izin verilen maksimum sıcaklık düşürülmüş ve battaniye kullanım süresi azaltılmış durumda, yine de Pirelli ve F1'in çok daha fazlasını istediği kesin. 

Ancak 2024 lastiklerini deneyen birçok isim -başta Lewis Hamilton olmak üzere- battaniyelerin yasaklanmasının "tehlikeli" ve "anlamsız" olduğuna inanmakta.

Pirelli motor sporları şefi Mario Isola ise Hamilton'ın lastikleri çok soğuk havalarda test ettiğini ve kullandığı lastiğin sadece prototip olduğunu söylüyor. 

PlanetF1'e konuşan Isola, "Lewis lastikleri Şubat ayının başında Paul Ricard'da test etti. O dönemde hava oldukça soğuktu ve battaniyesiz olarak denediği lastikler bir deneme sürümüydü."

"Battaniyelerin kaldırılması fikri yıllar önce tartıştığımız bir konuydu, 2030'da karbon nötr olabilmek için FIA, F1, takımlar, Pirelli ve organizatörler arasında ortak bir düşünceydi."

"Sporumuzu daha sürdürülebilir hale getirmek için atılacak her adım önemlidir ve bu adımlardan biri de lastikleri ısıtmak için elektrik kullanmaktan kaçınmak amacıyla battaniyeleri kaldırmak."

"Noel tatilinden önce bazı ıslak hava lastiklerini test ettik, bu da önceliğimizdi çünkü geçen yıl sürücüler lastiklerin durumundan memnun değildi. Neyse ki battaniye olmadan çalışabilen yeni bir bileşim bulduk."

McLaren team members work on Pirelli tyres

McLaren team members work on Pirelli tyres

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Soğuk koşullarda battaniyeli eski lastikle bir karşılaştırma yaptık, üç farklı pistte üç farklı takımla ve yanılmıyorsam beş farklı sürücüyle yaptığımız testlerden olumlu sonuçlar elde ettik."

"Bu yüzden Imola'dan itibaren ıslak zemin lastiklerinden battaniyeleri çıkarmayı planlıyoruz. Bu karar geçtiğimiz Çarşamba günü F1 komisyonu tarafından onaylandı."

"Bir sonraki adım battaniyeler olmadan çalışabilecek bir geçiş lastiği geliştirebilmek. Kuru zemin lastikleri için de planlarımız devam ediyor."

"Bunun teknik bir zorluk, büyük bir teknik zorluk olduğunu söylemek istiyorum. Lastikleri geliştirmek için zamana ihtiyacımız var. Bir planımız var, ayrıca Temmuz ayında verileri analiz etmek için de bir görüşmemiz var." dedi.

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