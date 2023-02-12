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Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor

Panthera, FIA için "İlgi Beyanı" üzerinde çalışmaya başlamış ve Formula 1 gridine katılmak için yakında ilk adımları atacak.

Selin Elif Köse
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Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor
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Asyalı takım, bu yılın başında PlanetF1.com’a verdiği demeçte Formula 1’e katılmayı amaçlayan tek takımın Andretti olmadığını ve kendilerinin de FIA ile bu konuda iletişimde olduklarını söyledi.

Panthera takım patronu ve kurucu ortağı Benjamin Durand “İlgi Beyanı” sürecine başladıklarını ve “yakında” yeni haberlerin gelmesini beklediklerini doğruladı.

FIA resmi olarak “İlgi Beyanı” sürecini uygulamaya koyduklarını bu ayın başında duyurdu. Bu beyan, FIA’nın gözünde takım adaylarının F1 gridine katılması için bir yol haritası sunuyor.

Eğer bir takımın FIA başvurusu kabul edilirse ardından Formula 1 idaresinden de onay alması gerekiyor.

Geçtiğimiz ay konuşan Durand, herkesin “Batı’ya” odaklandığını bu dönemde Panthera’nın gride katılmasının F1 piyasasının Asya’ya açılması için iyi bir imkan olduğunu düşünüyor.

Durand, “Bizim görüşümüze göre Asya ve Çin piyasası, [F1’in] etkisini artırması gereken bir piyasa.”

“Herkese Batı’ya bakıyor, kimse Doğu’ya bakmıyor. Şu anda Formula 1, Amerika’ya odaklanmış durumda ki bu çok normal çünkü oradaki piyasada büyüyorlar. Şimdi ise özellikle Zhou [Guanyu] şampiyonaya katıldığı için Asya ve Afrika, Formula 1 için sıradaki iki büyük piyasa.” dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
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Fotoğraf: Alfa Romeo

Panthera, asında gride 2022’de katılmayı planlıyordu ancak araya pandemi girdi. Şimdi ise 2026 sezonunda Formula 1’e girmeyi hedefliyorlar.

Durand, “Bu bizim için inişli çıkışlı bir yolculuktu. Bu projeden epey zaman önce vazgeçebilirdik ama bu [projeyi] gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Andretti ve Panthera, basında en çok konuşulan aday takımlar olsa da pek çok diğer takımın da FIA’ya başvuru sürecinde olduğu söyleniyor.

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