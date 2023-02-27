Resmi: Barselona pistinin son iki virajındaki şikan kaldırılıyor!

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Yavaş virajları ve aerodinamik açıdan takımları zorlamasıyla bilinen Barselona pistinin en çok eleştirilen kısmı hiç şüphesiz ki bir şikanla ikiye bölünen son iki viraj.

Normalde hafif gaz keserek geçilen son iki viraj, 2007 sezonunda bir şikanla toplam dört parçaya bölünmüş, bu şikan ne taraftarlar, ne de pilotlar tarafından benimsenmemesine rağmen 16 sezon boyunca kullanılmıştı.

Son senelerde pisti daha çekici hale getirmeye çalışan pist yönetimi, bu amaçla geçtiğimiz aylarda eski pist düzenine dönülmesi için çalışmalara başlamıştı.

Pist yönetiminin çalışmalarının ardından değerlendirme sürecine giren FIA ve F1, FIA pist güvenliği başkanı Stuart Robertson ve güvenlik delegesi Niels Wittich'in kontrollerinin ardından eski pist düzenine dönüşü resmi olarak onayladı.

Bu değişiklik kapsamında son iki viraja TecPro bariyerler eklenecek ve herhangi bir güvenlik açığı da engellenmiş olacak.

Pist yönetimi, isteyen serilerin şikanı kullanmaya devam edebileceğini de ekledi.

Pistte birtakım diğer değişiklikler de mevcut: bunların en önemlisi ilk virajdaki kaçış alanının genişletilmesi. Bu kapsamda 70 metrelik bir çakıl alanı oluşturulacak ve ilk iki virajı koruyan yeni bir çit sayesinde pilotların güvenliği arttırılacak.

Değişiklik pisti çevreleyen servis yollarını ve taraftarlara açık alanları biraz etkiledi, ancak Mart ayı bitene kadar bu konuda da gerekli adımların atılması bekleniyor.

Pit yolu çıkışında bulunan ikonik Circuit de Barcelona-Catalunya skorbordu da yenileniyor; skorbord artık yeni bir sinyalizasyon kulesine sahip olacak.

Son olarak tribünlerde ve tribün dışında bulunan tuvaletler de tamamen yenileniyor. Tüm bu değişikliklerin Haziran ayındaki yarışa hazır olması planlanmakta.