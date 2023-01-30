Bottas: "FIA bizi neden kısıtlıyor anlamıyorum"

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FIA, birkaç hafta önce yayınladığı bir bildiriyle "herhangi bir şampiyonada mücadele eden herhangi bir sürücünün önceden izin almadan 'siyasi, dini ya da kişisel' yorumlarda bulunamayacağını" duyurmuştu.

Bu kararın en büyük sebebi olarak geçen sezon Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi şampiyonların sporu bir platform olarak kullanmaları gösteriliyor.

Bazıları bunun olumlu olabileceğini ya da dışarıdan göründüğü kadar sert olmadığını söylese de, büyük bir kesim tam tersi görüşte.

Şampiyonlar Yarışı'na katılan Valtteri Bottas, kendisine bu yasakla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Bottas şöyle konuştu: "Kişisel olarak siyasetle pek ilgilenmiyorum."

Valtteri Bottas, Team Finland Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Bu spora sevdiğim şeyi yapmak, yani yarışmak için geldim ama siyaset de modern toplumun bir parçası."

"Son yıllarda Formula 1 bazı önemli konulara dikkat çekmeyi başardı ve Sebastian Vettel de dahil olmak üzere, birçok pilot seslerini duyurdu."

"Bizi neden kontrol etmek istediklerini anlamıyorum. İstediğimizi söyleme hakkına sahip olmalıyız. Ben bunu böyle görüyorum ama ne olacağını göreceğiz."