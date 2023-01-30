Tost: "F1'in Almanya'daki geleceği Schumacher'e bağlı"

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Mick Schumacher'in babası Michael Schumacher, Almanya'daki yerel bir kahramandan uluslararası bir süperstara ve tüm zamanların en iyisine dönüştü. Oğlu henüz bu seviyeye ulaşamamış olsa da, kariyerine hâlâ büyük bir ilgi var.

Bu ilginin 2023'te Mick Schumacher'in tam zamanlı pilotluktan ayrılmasıyla nasıl bir seyir izleyeceğini zaman gösterecek. Ancak Schumacher'in ayrılışı ülkede spora olan ilginin azaldığı bir döneme denk geliyor.

Almanya'nın son yarış galibi Sebastian Vettel de Mick Schumacher gibi gridden ayrılırken, Nico Hülkenberg Almanya'nın tek temsilcisi olarak kalacak.

RTL'nin sözleşmesini uzatmayı reddetmesinin ardından Sky Almanya'nın yeni bir ücretsiz TV kanalı bulmakta zorlandığı bildirilirken, Alman halkının F1 izleyememesi söz konusu olabilir.

2000'li yılların başındaki BMW'deki görevi de dahil olmak üzere Almanya'da çok zaman geçiren Avustralyalı Tost, kötü gidişatın sadece Formula 1 ile sınırlı olmadığına inanıyor.

Auto Bild'e verdiği demeçte Tost, "Almanya şımarık."

"Bunu futbolda bile hissedebilirsiniz. Son Dünya Kupası'na olan ilgisizliğin milli takımın aldığı kötü sonuçlarla da bir ilgisi olduğuna inanıyorum."

"Eğer finale çıksalardı, Almanya'nın yarısı Katar'daki maçları da takip ederdi. Kesin olan bir şey var: İnsanların kahramanlara ihtiyacı var ve onların metalden değil, etten ve kandan yapılmış olmasına ihtiyaçları var." dedi.

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Tost, F1'e geri dönen Hülkenberg'in varlığının ülkenin spora olan ilgisini sürdürmek için tek başına yeterli olmadığına ve Alman F1'inin geleceğinin Mick Schumacher'in omuzlarında olduğuna inandığını belirtti.

AlphaTauri patronu "Mick'in kariyeri Almanya'daki ilgiyi belirliyor."

"Nico Hülkenberg bunu tek başına yapamaz."

"Onlar [Alman halkı] o zamanlar Mercedes'in motorunu ya da aracını değil, Michael Schumacher'in kazandığını görmek istiyorlardı. Sadece kahramanlar bir patlamayı tetikler, tıpkı Michael Schumacher'in gösterdiği gibi."

"İkinci örnek Boris Becker. Ondan önce tenis, daha çok varlıklı vatandaşlara yönelikti. Boris ve Steffi Graf'ın başarısıyla bu durum aniden değişti, birdenbire tüm çocuklar tenis oynamak istedi."

"Mick, yeni kahraman olabilirdi ama ne yazık ki şimdilik Formula 1'den ayrıldı." dedi.

Tost ayrıca eski Haas pilotunu AlphaTauri'de istediğini ancak takımın Nyck de Vries'i tercih ettiğini açıkladı.

Tost, "Onu AlphaTauri'de görmek isterdim, ismi yüzünden değil; yeteneklerine ve becerilerine inandığım için."

"Ama ne yazık ki sonunda işler yolunda gitmedi." dedi.