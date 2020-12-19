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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Bu yıl kendimi geliştirdim ama yeterli değil"

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Bottas: "Bu yıl kendimi geliştirdim ama yeterli değil"
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, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, kendisi adına "karmaşık" geçen 2020 sezonunun ardından, gelecek yıl daha iyi bir iş yapması gerektiğinin farkında.

Mercedes'le dördüncü yılını geride bırakan Bottas, kısa takvime ve Lewis Hamilton'ın COVID-19 nedeniyle bir yarışta yer almamasına rağmen takım arkadaşının 124 puan gerisinde kaldı.

Sadece Eifel GP'de mekanik arıza nedeniyle finiş göremeyen Bottas, 17 yarışlık takvimde iki galibiyet, beş ikincilik ve üç üçüncülük aldı.

Diğer tarafta Hamilton 11 galibiyet almayı başardı ve bunun dışında bir ikincilik ve iki üçüncülük aldı. Hamilton, sadece Avusturya ve İtalya GP'de podyuma çıkamadı. Ancak her iki yarışta da ceza almasaydı, rahat şekilde podyuma çıkacaktı.

Zorlu yılın ardından Motorsport.com'a konuşan Bottas, 2020'yi değerlendirmesi istendiğinde şöyle dedi: "Takım açısından bakarsak, bu yıl karşı karşıya kaldığımız koşullar altında inanılmaz bir yıldı."

"Güçlü sonuçlar elde etmeyi ve arka arkaya yedinci şampiyonluğumuzu alarak, adımızı F1 tarihine yazdırmayı başardık. Bu açıdan inanılmazdı."

"Ama kişisel anlamda durum elbette biraz karıştık. Sonuç anlamında tabii ki bu yılki hedeflerimi karşılayamadım. Ama büyük resme baktığımızda, yine de çok fazla pozitif şey var. Sürüş ve kendim hakkında çok fazla şey öğrendim ve onları gelecek seneye taşıyıp güce dönüştürüp yeniden deneyebilirim."

Bottas, bu yıl sıralama turlarında Hamilton'la genel olarak çok yakındı. Ancak kendisi, en çok yarış temposunda geliştiğini düşünüyor.

"Bu sene oldukça yakın bir mücadele vardı, ilk üçte bile, ancak bizde de sıralamalarda iyi mücadeleler vardı."

"Tabii ki yarışlarda, ortada daha fazla puan söz konusu olunca, öne çıkan taraf o oldu, ancak geliştirdiğim tek şeyin sıralamalar olduğunu söyleyemem. Bu yıl genel olarak yarış tempomun biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim, ama yapılacak daha fazla iş var."

Bottas, son yıllarda kışın Arctic Rally'e katılıyor ve hedefinin bu yıl da katılmak olduğunu söylüyor.

"Eğer yapılacaksa planım bu. Sanırım zamanlamanın değiştirileceği konusunda bazı söylentiler var. İsveç Rallisi'nin iptalinin herhangi bir karışıklığa yol açıp açmayacağını bilmiyorum. Göreceğiz, biraz ralli yapmaya çalışacağım."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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