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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bu yılın en iyi üç pilotu Hamilton, Verstappen ve ben!"

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Ricciardo: "Bu yılın en iyi üç pilotu Hamilton, Verstappen ve ben!"
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, Editör

In the Fast Lane Podcast'ine konuk olan Daniel Ricciardo, hem yılı değerlendirdi hem de bu yılın en iyi pilotlarını seçti.

Daniel Ricciardo, bu yıl Renault'daki ikinci yılını geçirdi ve Esteban Ocon2u açık şekilde mağlup ederken, sezonu beşinci sırada noktaladı.

Avustralyalı pilot iki podyum aldığı yılın ardından şöyle konuştu: "Şimdi her şey bitti, çok zor ve stresli bir yıl olduğunu hissettim. Aynı pistte üst üste iki yarışın yapıldığı dönemler gibi bazı olumlu noktalar da vardı. Bir kez havaalanlarında koşturmak zorunda kalmadık."

"Genel olarak durumun daha sakin olduğu anlar da vardı. Bu anlar biraz rahatlamamıza, uyumamıza ve gücümüzü geri kazanmamıza izin verdi. Ama akşam yemeği için şehre indiğimde, restoranda beni tanıyan ve yaklaşmaya çalışan insanların olduğu ve 'Durun! Çok yaklaşmayın!' diye panik yaptığımız anlar da vardı!"

"Garipti ve bazen bu tür bölümleri daha sakin bir şekilde ele almak istedim, ama her zaman gözlerimi dört açmak zorunda kaldım. Bu yüzden çok stres vardı, ama elbette sezonun yapılmasından ötürü çok memnunum, 17 yarış vardı ve bu inanılmaz bir başarı."

"Her şeyin iyi gitmesine sevindim. Yıl çok uzundu, ama çok hızlı geçti. Özellikle sezonun bu kısmını beğendim. Yarışlar Mugello gibi yeni pistlerde gerçekleşti. O pistin kendisi hoşuma gitti ve yarış iyiydi. Takvime dönen Imola, benim için de yeniydi. Eminim bu yıl en iyi sıralama turumu attığım yer orasıdır."

Daniel Ricciardo, Renault F1

Daniel Ricciardo, Renault F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bahreyn'deki ikinci yarış da çok ilginç geçti, o bölümü çok sevdim. Eğer doğru yaklaşımı bulursanız, orada yarışmak eğlenceliydi."

"Tabii ki elde ettiğim sonuçlardan hemen hemen memnunum. Ama ben sadece Dünya Şampiyonu olduğumda tam olarak tatmin olacağım! Takım bu yıl geçen seneye kıyasla ileriye doğru önemi bir adım attı. İstikrar belirgin oranda arttı. Düzenli olarak sıralamalarda son bölüme kaldık, pek çok kez yarışı ilk beşte bitirdim ve podyuma çıktım."

"1 Ocak'tan itibaren bir McLaren pilotu olacağım, ancak yeni yılın ilk gününü takım fabrikasında geçirmeyi düşünmüyorum! Ama resmi olarak sözleşmem o zaman başlayacak."

Ricciardo'ya sezonun en iyi sürücüleri soruldu ve Ricciardo şöyle yanıt verdi: "Her şeyin o kadar da açık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu yıl pek çok kişi etkilendi. Ama tabii ki, ilk sırada 'bay istikrar' Lewis Hamilton var. İster birinci ister ikinci olsun, kesinlikle orada olacak. Sonra Red Bull'a bakmalıyız, Max Verstappen her zaman öndeydi. Charles Leclerc bazen Ferrari ile çok hızlıydı, ama öte yandan hatalar yaptı, bu yüzden onu çok yükseğe koyamayacağım. Lewis ve Max'ten sonra üçüncü sırada ben varım."

"Kendinizi seçmek hem kolay hem de zordur! Ama ilk üçüm Lewis, Max ve benden oluşacak!"

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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