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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull'un şampiyon olmasına yardımcı olmaya çalışacağım"

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Perez: "Red Bull'un şampiyon olmasına yardımcı olmaya çalışacağım"
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, Editör

Red Bull'un yeni pilotu Sergio Perez, gelecek yıl Avusturyalı ekibin şampiyon olmasına yardımcı olmak istiyor.

Sergio Perez, yeni sezonla birlikte Red Bull'a katılacak ve burada Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı olacak.

Red Bull, 2005 yılından bu yana sporda yer alıyor ve özellikle son 20 yıllık süreçte sadece kendi sürücü akademisinden yetiştirdiği sürücülerle yarıştı.

Şimdiye kadar sadece 11 pilot -Robert Doornbos, Vitantonio Liuzzi, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Alexander Albon, Christian Klien, David Coulthard, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel ve Mark Webber- Red Bull için yarışma fırsatı buldu.

Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası ikinci pilot konusunda sıkıntı yaşayan Red Bull, Albon'un beklentilerin altında kalmasından ötürü dışarıdan bir isimle, yani Perez'le anlaştı.

Meksikalı sürücü, Helmut Marko ve Christian Horner'la uzun toplantılar yaptı. Nihayetinde veriler kendi lehine olunca, takım koltuğunu da kapmış oldu.

Perez, Helmut Marko ve Christian Horner'la çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve altına şöyle yazdı: "Dostum, yaklaşık 12 yıl sonra tekrar birlikte çalışacağız."

"Bu büyük fırsat için Christian Horner'a teşekkür ederim."

"Helmut Marko'nun bana duyduğu güvenden ötürü çok mutlu ve minnettarım. Bu takımın bir şampiyonluk daha kazanmasına yardımcı olmak için çok çalışacağım."

Perez dünkü açıklamasında da, "Şampiyonluk savaşı veren bir takım için yarışma fırsatı, Formula 1'e katıldığımdan beri umduğum bir şey ve Max ile birlikte gride Red Bull renkleriyle adım atmak gurur verici olacak." demişti.

 
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Editör Kemal Şengül

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