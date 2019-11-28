Vettel üçüncü kez baba oldu, Abu Dhabi’ye geç gelecek
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Ferrari, üçüncü çocuğu dünyaya gelen Sebastian Vettel’in Abu Dhabi’ye normalden biraz daha geç geleceğini açıkladı.
Dört kez dünya şampiyonu Vettel’in, takım arkadaşı Charles Leclerc ile birlikte FIA basın toplantısında olacağı açıklanmıştı ve bu sayede Brezilya’daki kazadan sonra ilk kez basın karşısında beraber konuşacaklardı.
Ancak Vettel, eşi Hanna’nın üçüncü çocuklarına doğum yapmasıyla beraber Abu Dhabi’ye geç gelecek ve resmi basın toplantısına katılamayacak.
Alman sürücünün perşembe akşamı Abu Dhabi’ye gelmesi ve bütün seanslara katılması bekleniyor.
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Vettel üçüncü kez baba oldu, Abu Dhabi’ye geç gelecek
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28 Kas - 1 Ara
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20 Saat
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51 Dakika
:
50 Saniye
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