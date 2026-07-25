Leclerc, Lindblad ve Bortoleto Macaristan GP öncesi güç ünitesi bileşenlerini değiştirdi
FIA’nın yayımladığı son güç ünitesi parçaları kullanım raporuna göre, Macaristan Grand Prix hafta sonu öncesinde üç pilotun aracına yeni motor yardımcı bileşenleri takıldı.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images
Parça değişimine giden isimler Ferrari pilotu Charles Leclerc, Racing Bulls’tan Arvid Lindblad ve Audi pilotu Gabriel Bortoleto oldu.
Her üç pilot da bu değişimle 2026 sezonundaki 4. motor yardımcı bileşenini (PU-ANC) kullanmaya başladı. 2026 Formula 1 Sportif Kuralları uyarınca, pilotların herhangi bir sıra cezası almadan bir sezonda 6 adede kadar bu bileşenden kullanma hakkı bulunuyor.
Buna bağlı olarak Leclerc, Lindblad ve Bortoleto, yapılan bu değişikliğin ardından herhangi bir grid cezası almayacak.
Audi
Fotoğraf: Marc Fleury
Motor yardımcı bileşenleri; içten yanmalı motor (ICE), turboşarj, MGU-K, enerji deposu, kontrol elektronikleri ve egzoz gibi ana motor parçalarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ana güç ünitesi parçaları kadar göze çarpmasa da takımlar, sezonun ilerleyen dönemlerinde sürpriz cezalarla karşılaşmamak için bu bileşenlerin durumunu ve değişim takvimini titizlikle yönetiyor.
Hafta sonuna iyi bir başlangıç yapan Ferrari, yapılan bu yenilemeyle Leclerc’in aracındaki dayanıklılığı artırırken; Lindblad ve Bortoleto da ceza sınırının oldukça uzağında kalarak hafta sonunun geri kalanına tamamen performansa odaklanmış şekilde devam edecek.
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