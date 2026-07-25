Newey, güncellenen aracı değerlendirdi: "Paketin her detayını kavramaya çalışıyoruz”

Aston Martin’in merakla beklenen, tepeden tırnağa güncellenmiş aracı, Macaristan Grand Prix’sinin ilk serbest antrenman seansında pistte çıktı. 16 geliştirilmiş parçayla piste çıkan araçta Fernando Alonso, attığı hızlı turlarla 13. sıraya yerleşti ve aracın orta gruptaki mücadele yeteneğini sergiledi. Alanso’nın takım arkadaşı Lance Stroll ise arka süspansiyon arızası olduğundan şüphelenilen bir talihsizlik nedeniyle seansını erken sonlandırmak zorunda kaldı.

Son antrenman seansının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adrian Newey, yeni güncellemelerin potansiyeline dikkat çekti: “Yeni paketi anlamak için henüz çok erken bir aşamadayız ancak ilk sonuçlar umut verici.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Bu çalışma, planladığımız güncelleme paketinin yalnızca bir parçası. Zandvoort, Monza ve Bakü’de yeni adımlar atacağız.”

“Şu an için yedek parça sayımız oldukça kısıtlı, bu yüzden dikkatli davranıyoruz ve paketin her detayını kavramaya çalışıyoruz."

AMR26’nın Budapest’e getirilen 16 yeni güncellemeyle adeta baştan yaratıldığını vurgulayan Newey, değişikliğin temel olarak aerodinamik odaklı olduğunu belirtti: “Şasi, düzen ve ön süspansiyon aynı kaldığı için bu güncellemeyi aerodinamik bir evrim olarak tanımlayabiliriz.”

“Şubatta Barselona’daki lansman öncesinde araştırma için zamanımız oldukça kısıtlıydı. Bu nedenle geriye doğru bir adım atıp durumu anlamaya ve bu yeni paketi geliştirmeye odaklandık."

Lance Stroll’ün henüz 11 turun ardından pistte kalmasına neden olan arızayı da değerlendiren deneyimli mühendis Newey, sorunun güncellenen parçalarla doğrudan ilgili olmadığını açıkladı: "Ekibimiz sorunun neyden kaynaklandığını anlamak için çok sıkı çalışıyor.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Sorunun kaynağını tam olarak kavradıktan sonra bir sonraki adımımızın ne olacağı hakkında yorum yapabiliriz.”

“Ancak arızanın meydana geldiği bölge, bu hafta sonu değiştirdiğimiz parçalar arasında yer almıyordu; bu açıdan bakıldığında oldukça sürpriz bir durumdu."