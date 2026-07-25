Racing Bulls açıkladı: Lawson'un performansının arkasındaki neden ne?

İkinci seansı 7. sırada tamamlayan Liam Lawson; Red Bull pilotu Isack Hadjar’ın sadece 0.2 saniye gerisinde kalırken, istediği tempoyu bulamayan Oscar Piastri’yi de geride bırakmayı başardı. Lawson'a ek takım arkadaşı Arvid Lindblad'ın da her iki seansı ilk 10'da bitirmesi, Racing Bulls’un oldukça verimli bir cuma gününü geçirmesine sebep oldu.

İlk iki antrenman seansını değerlendiren Racing Bulls Yarış Direktörü Alan Permane, araç dengesini bulmak için seanslar arasında alışılagelenden daha fazla değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi: "Sonuçlar güümsetse de son birkaç yarışa kıyasla bizim açımızdan çok da kolay bir gün olmadı.”

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Araç ilk seansta sürüşü oldukça zor bir yapıdaydı. Bu yüzden iki seans arasında normalde yaptığımızdan çok daha fazla ayar değişikliğine gittik.”

“Ancak ikinci seansta durumu nispeten kontrol altına aldık. Liam, yumuşak lastiklerle attığı son tur öncesinde küçük bir ayar değişikliği yaptı ve bu tercih harika sonuçlar verdi.”

“Özellikle aracın arka tarafındaki yol tutuşunu ciddi şekilde toparladı. Şimdilik performans olarak diğer rakiplere kıyasla nerede olduğumuzu kestirmek zor ama iyi bir durumda görünüyoruz."

Cuma gününü değerlendiren Liam Lawson ise araçtan memnun olduğunu ancak Hungaroring'in zorlu yapısı nedeniyle temkini elden bırakmadıklarını ifade etti:

"Budapeşte'de cuma gününü bu şekilde tamamlamak harika bir his. Araç oldukça hızlı görünüyor ancak burası hatasız bir tur çıkarmak için gerçekten zor bir pist.”

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Sıralama turlarında Q3'e kalabilmek ve performansımızı en ideal konuma getirebilmek için gece boyunca çalıştık.”

“Hungaroring'de yarışmayı gerçekten çok seviyorum, bu yüzden tekrar piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."