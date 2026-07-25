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Formula 1 Macaristan GP

FIA hakemleri, Sainz ve Verstappen hakkındaki kararını açıkladı

Macaristan Grand Prix'sinin ilk serbest antrenman seansında 12. viraj girişinde yaşanan "düzensiz sürüş" olayı hakkında FIA hakemleri nihai kararını açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

Hızlı tutunda süratle ilerleyen Red Bull pilotu Max Verstappen’i yarış çizgisinde yavaşlayarak engelleyen Williams pilotu Carlos Sainz’a resmi bir uyarı yapıldı. Duruma el hareketleriyle tepki gösterip yavaşlayan Verstappen hakkındaysa herhangi bir işlem yapılmamasına karar verildi.

Hakemlerin kararına ilişkin yayımlanan resmî belgede, Sainz'ın Williams telsiz kablosunun çıkması nedeniyle mühendisinden gelen arkadaki araç uyarılarını duyamadığı doğrulandı. 

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ancak hakemler, pilotun takım uyarısından yoksun olduğu bir anda doğrudan yarış çizgisi üzerinde fren ısıtmaması gerektiğini hesaba katsa da bu hareketin Verstappen’i engellediğine karar verdi.

FIA hakem heyeti tarafından açıklanan karar metninde şu ifadelere yer verildi: "Olayın ilk serbest antrenman seansında meydana gelmesi ve Verstappen'i doğrudan tehlikeye atmaması göz önüne alınarak Sainz'a uyarı cezası verilmesi uygun görülmüştür."

Sainz'ı geçtikten sonra 12. virajda oldukça yavaşlayıp el hareketleriyle tepkisini gösteren Verstappen’in durumu da incelendi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hakemler, Sainz’ın ve diğer pilotların Verstappen’in yavaşlamasından olumsuz etkilenmediğini tespit etmesi üzerine Hollandalı pilota herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Ayrıca Carlos Sainz, seansın ilerleyen dakikalarında 9 ve 10. virajlarda Paul Aron ile yaşadığı olay nedeniyle de inceleme altına alınmış ancak bu olaydan da herhangi bir ceza almadan aklanmıştı.

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